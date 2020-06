Sembra non esserci pace per i telespettatori di Beautiful che, nel corso delle prossime puntate della soap tv americana, assisteranno al bacio tra Bill e Brooke. Il tutto verrà ripreso da Shauna e il video incriminato finirà tra le mani di Quinn, la quale non perderà occasione per disfarsi della propria rivale.

Dalle anticipazioni riguardanti le puntate già andate in onda negli Usa infatti, si apprende che, grazie a uno stratagemma, la moglie di Eric riuscirà a far vedere le immagini del tradimento proprio a Ridge e Katie, i quali ne rimarranno sconvolti.

Bill e Brooke si baciano nelle prossime puntate di Beautiful

Dei colpi di scena sono in arrivo nelle prossime puntate di Beautiful e riguarderanno in particolare Brooke e Bill. Dagli spoiler americani infatti, si viene a sapere che i due avranno un attimo di debolezza e si baceranno. Il momento verrà filmato da Shauna, la quale ha assistito di nascosto alla scena. Il video, ben presto, cadrà nelle mani di Quinn, la quale deciderà di utilizzarlo per fare del male alla Logan.

Stando alle anticipazioni, la madre di Wyatt caricherà il filmato su una cornice digitale che proprio Ridge ha donato alla moglie, posta in bella mostra in occasione di un party organizzato dalla Logan per festeggiare la ritrovata sintonia con lo stilista.

Spoiler Beautiful: Quinn si vendica di Brooke e mostra a Ridge e Katie il video del bacio

Brooke, venuta a conoscenza delle intenzioni di Quinn, cercherà di fermarla ma tutti i suoi sforzi saranno vani. La Logan sarà consapevole del fatto che, se il video venisse visto dai rispettivi consorti, potrebbe causare la rottura di ben due matrimoni.

Quinn non vorrà ascoltare le giustificazioni di Brooke e, la sera della festa, proprio Ridge farà in modo di far funzionare la fatidica cornice digitale. Brooke capirà immediatamente di essere nei guai, ma non farà in tempo a dare spiegazioni al marito.

Le immagini del bacio tra lei e Bill scorreranno nella cornice, sotto gli occhi sbigottiti di Katie e Ridge.

Katie e Ridge furiosi per il tradimento di Brooke e Bill

Katie e Ridge, saranno furiosi per quanto appena visto, mentre Bill e Brooke proveranno a spiegare loro quanto accaduto. Spiegazioni che non riusciranno a placare l'ira dei coniugi traditi. Sarà la stessa Quinn ad ammettere di aver caricato il filmato, per dar modo a tutti di capire come sia realmente Brooke e si premurerà di dire a Ridge che è stata Shauna a girare la scena. Il Forrester verrà anche a sapere dalla moglie di Eric che Shuana non era d'accordo sulla divulgazione delle immagini, in quanto non voleva ferire né lui né tantomeno Katie.

In attesa di conoscere ulteriori sviluppi sulla vicenda legata al tradimento di Bill e Brooke, si ricorda che la soap tv Beautiful, va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, a partire dalle ore 13:40 circa.