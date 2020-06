Belen Rodriguez è stata protagonista di un'intervista per il settimanale Chi. Dalle affermazioni della soubrette sudamericana sembra che l'addio con Stefano De Martino sia proprio definitivo.

Belen ha scelto il settimanale diretto da Alfonso Signorini per rilasciare la sua prima intervista, da quando ha confermato la crisi coniugale con il 30enne campano. Rodriguez ha dedicato una lunga parte dell'intervista al figlio Santiago: "Lui ha un forte senso della giustizia, proprio come me".

La modella sudamericana non si è descritta come una mamma perfetta, al contrario ha ammesso di amare l'improvvisazione.

Tuttavia ha precisato di avere sempre dato tutta se stessa al figlio.

Rodriguez avrebbe lanciato delle accuse al marito

I motivi della crisi coniugale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non sono mai stati rivelati. Nell'ultimo numero in edicola del settimanale Chi, la più grande di casa Rodriguez ha rilasciato una lunga intervista dalla quale non si è riservata di lanciare delle stilettate al marito, anche se non lo ha mai nominato.

A quanto pare il nuovo strappo sarebbe avvenuto per mano del conduttore di Made in Sud. Belen ha confidato ad Alfonso Signorini: "Ho voglia di avere e non solo dare". Quest'affermazione è stata utilizzata nei giorni precedenti anche da un'intervento social di Jeremias, nonché fratello della soubrette argentina.

Dall'intervista della Rodriguez sembra che l'addio con Stefano De Martino sia definitivo. I due coniugi sarebbero destinati a rimanere lontani e distanti. Senza troppi giri di parole dopo l'allontanamento i genitori di Santiago potrebbero dare luogo ad una rottura senza ripensamenti.

Ovviamente, si tratta solo di supposioni lanciate dal settimanale Chi poiché Belen Rodriguez non mai parlato esplicitamente di un addio definitivo.

Belen rompe il silenzio sulla presunta gravidanza della sorella Cecilia

Nell'intervista Belen Rodriguez ha commentato le voci di rumors, in merito ad un'ipotetica gravidanza della sorella Cecilia. Senza sbilanciarsi più di tanto, la modella argentina ha dichiarato: "Sono solo ingrassati durante la quarantena".

La 35enne ha precisato che nel periodo di lockdown tutti hanno preso dei chili di troppo.

L'unica ad averli persi sarebbe stata lei. Nel suo caso però non si tratterebbe di una dieta, ma di pene d'amore. Insomma, le parole dell'argentina avrebbero smentito la gaffe di Francesco Moser pubblicata dal settimanale Di Più Tv: "E dai, questo sarà il quarto che arriva”, riferito ad un ipotetico nipotino.

Il rapporto con gli ex

Durante la chiacchierata con il settimanale Chi, è stato chiesto a Belen Rodriguez anche del rapporto con i suoi ex fidanzati. In modo ironica la modella argentina è stata descritta come una talent scout perché da maggiore visibilità a chiunque sia al suo fianco. A tal proposito la diretta interessata ha confessato che è normale diventare celebri durante e dopo una relazione con lei.

Poi però Belen ha aggiunto: "C'è chi non la usa e chi la usa a lungo". Anche in questo caso Belen Rodriguez non ha fatto riferimento ad alcun tradimento subito da parte di Stefano De Martino.