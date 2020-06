La crisi coniugale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua a tenere banco. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal settimanale Chi, la coppia non avrebbe superato la crisi e avrebbe deciso di interrompere (nuovamente) il sodalizio d'amore. La rivista diretta da Alfonso Signorini ha inoltre asserito che la soubrette argentina starebbe soffrendo molto nonostante ritenga sia la scelta giusta.

Sull'ennesima crisi di coppia tra Belen e Stefano se ne sono dette di tutti i colori. Lo stesso De Martino in una recente intervista ha dichiarato: "Sul web ne ho lette di tutti i colori". La più grande di casa Rodriguez invece, senza giri di parole aveva confermato da subito di vivere un momento difficile con il marito.

L'indiscrezione di Chi

Nel nuovo numero del settimanale Chi, Alfonso Signorini è tornato dunque a parlare di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate dalla rivista, la coppia non avrebbe superato la crisi e avrebbe deciso di interrompere la relazione per la seconda volta in otto anni dal primo incontro.

La più grande di casa Rodriguez starebbe soffrendo molto per l'ennesima rottura con il marito, visto che ha sempre creduto nel valore della famiglia e del matrimonio: "Belen ha reagito comunque bene, comprendendo che quella non era la sua strada" si legge sulle pagine del settimanale Chi stando al quale, inoltre, la sorella di Cecilia e Jeremias Rodriguez avrebbe ricominciato a vivere non curandosi delle apparenze.

Secondo il settimanale di cronaca rosa, la crisi tra Belen e Stefano sarebbe stata innescata dal conduttore campano. Dopo aver cercato la rappacificazione con la madre di suo figlio circa un anno fa, De Martino avrebbe così deciso di chiudere nuovamente la relazione.

I presunti motivi della crisi tra Belen e Stefano

Il settimanale si è detto convinto che la crisi tra Belen e Stefano non sia avvenuta per infedeltà del 30enne campano, così come non sia avvenuta per i dissapori tra la famiglia Rodriguez e De Martino. La rivista di Alfonso Signorini parla infatti di incompatibilità caratteriali: Belen e Stefano avrebbero una visione della vita diametralmente opposta.

"E' l'impossibilità di tenere sempre alta la temperatura del rapporto", si legge sulle pagine del settimanale di cronaca rosa, ad aver innescato l'ennesimo naufragio del rapporto. Al contrario le famiglie di entrambi i coniugi avrebbero iniziato a prendere una presa di posizione solamente in un secondo momento. In particolare Jeremias si sarebbe infastidito, dopo aver visto la sorella Belen soffrire per amore per l'ennesima volta.