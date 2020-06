Stash e Giulia Belmonte diventeranno genitori in autunno. L'annuncio ufficiale della gravidanza della fidanzata del leader dei The Kolors è stato fatto durante una delle ultime puntate di Amici Speciali, andata in onda nelle scorse settimane. In un'intervista a Chi, in edicola dal 17 giugno, il cantante ha raccontato le sensazioni provate nel momento in cui ha scoperto di diventare padre.

Stash diventerà papà: 'L'evento più bello del mondo'

Durante un'intervista rilasciata al magazine diretto da Alfonso Signorini, Antonio Fiordispino, in arte Stash, ha raccontato come è cambiata la sua vita da quando ha scoperto che la compagna ventiquattrenne Giulia è in attesa del loro primo figlio.

"Sono sempre stato riservato e la paternità, ovvero l'evento più bello del mondo fino a quel momento, era un qualcosa che apparteneva solo a me e alla mia compagna, che amo alla follia", ha rivelato Stash al giornalista. Il cantante di Amici ha raccontato di essere al settimo cielo in questo momento.

La scoperta della gravidanza

Il giornalista che ha intervistato Antonio ha cercato di capire i dettagli sulla scoperta della gravidanza della compagna: "Stash, come lo avete scoperto?" Fiordispino ha risposto: ''Come un regalo. È accaduto durante il lockdown. Mentre eravamo pieni di paure per ciò che accadeva fuori, abbiamo ricevuto questo regalo. È stata un'iniezione di forza inspiegabile. Avere un figlio è meraviglioso.

Io ho sempre desiderato diventare padre. Ma, tra paure e angosce, non ho mai avuto nemmeno il coraggio di dirlo. Oggi invece sono felicissimo".

Chi è Giulia, la compagna di Stash

Sulle pagine del magazine Chi, Stash ha spiegato e descritto la sua compagna Giulia Belmonte: "Una ragazza stupenda che sarà la madre di mio figlio.

Ci siamo conosciuti un anno fa e poi la frequentazione si è intensificata quando abbiamo capito che si poteva costruire un amore solido. Oggi viviamo a Milano e siamo pronti ad allargare la famiglia. Giulia è entrata nel quarto mese. In autunno, intorno a novembre, diventeremo genitori. Che altro aggiungere...

siamo felici, ma lo dico a bassa voce". Nell'intervista è stata fatta la domanda al cantante se, dopo la nascita del figlio, lui e la compagna hanno intenzione di convolare a nozze: ''Calma, calma: aspettiamo e godiamoci questa nascita. Al momento le nozze non sono previste, priorità alla vita che sta arrivando".

Stash e Belmonte al momento non hanno ancora pianificato le vacanze e hanno detto che trascorreranno queste settimane dividendosi fra casa dei genitori della fidanzata e casa sua: vacanze all'insegna del relax per la futura mamma: "Lei viene prima di tutto insieme al bimbo''.