Jeremias Rodriguez nelle scorse ore è finito al centro dell’attenzione mediatica. Il giovane, attraverso alcune Instagram Stories, ha pubblicato messaggi criptici, dai toni velatamente polemici. Secondo alcuni fan il destinatario era Stefano De Martino, lo stesso Jeremias ha prontamente smentito.

In una recente intervista, inoltre, il fratello di Belen e Cecilia aveva affermato di non essere mai stato attratto dal mondo dello spettacolo e aveva confessato di vivere insieme a Soleil Sorgè, nonostante la relazione fosse giunta al capolinea.

I messaggi di Jeremias

Jeremias Rodriguez è tornato ad essere molto attivo sui social.

Il giovane nel pomeriggio di lunedì 1 giugno ha pubblicato una serie di Instagram Stories piuttosto criptiche.

Nella prima Jeremias ha scritto: “Corriamo via da chi ha troppa sete di vendetta”. In un secondo messaggio è stato detto: “Se l’amore cade, tutto ciò che sta attorno cade”. Ma non è finita qui, perché il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez ha aggiunto: “L’idiozia è comune quando nessuno mette in dubbio le cose”. Infine Jeremias ha concluso affermando: “Io ero il pazzo, ma lo eri anche tu”.

In poco tempo alcuni followers dell’ex naufrago hanno ipotizzato che i messaggi in codice fossero rivolti alla nuova fiamma. Altri invece, hanno pensato che fossero delle frecciatine velate per Stefano De Martino.

Secondo questa tesi, Jeremias avrebbe commentato a modo suo la nuova crisi tra Belen e il conduttore di Made in Sud. D’altronde c’è chi ha sempre sostenuto che Jeremias fosse perplesso sul ritorno di fiamma tra la showgirl argentina e l’ex allievo di Amici.

La replica dell’ex naufrago

In seguito ai numerosi pettegolezzi dell’ultima ora, il diretto interessato ha deciso di fare chiarezza.

Tramite una nuova Instagram Stories, Jeremias Rodriguez ha messo a tacere ogni rumors: "Ma cos’è questa puzza di fake (news, ndr)?”, si è domandato ironicamente. Dunque i messaggi non sarebbero affatto indirizzati al conduttore campano, ma non solo: tra i due non ci sarebbe alcun screzio.

Nel frattempo, Belen Rodriguez ha confermato la crisi con Stefano De Martino.

La mamma del piccolo Santiago ha dichiarato che non è colpa sua quanto sta accadendo. Poi, ha lasciato intendere che la scelta di andare via dal tetto coniugale è dipesa dal marito.

Mentre la showgirl si è esposta con un video su Instagram, il conduttore di Made in Sud ha scelto la via del silenzio. Per il momento non è chiaro se la coppia sia giunta nuovamente al capolinea, oppure abbia solamente deciso di prendersi una classica pausa di riflessione. Domande alla quale solo il tempo saprà dare una risposta.