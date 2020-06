Stefano De Martino in un'intervista al Corriere della Sera ha spiegato perché non vuole parlare della presunta crisi coniugale con Belen Rodriguez, dicendo che preferisce non rendere di pubblico dominio ciò che accade nella sua vita privata. Il conduttore ha parlato anche del ritorno in televisione di Made in sud.

Dunque, se Belen Rodriguez ha deciso di rivelare pubblicamente che sta attraversando un periodo di difficoltà nella sua vita sentimentale, De Martino invece ha preferito mantenere il riserbo su questa vicenda.

Il ritorno di Made in sud

Da martedì 16 giugno su Rai 2 è tornato in onda Made in sud.

Stefano De Martino al Corriere della Sera ha svelato le sue emozioni in vista di questo nuovo debutto: "È la mia seconda casa, riconosco il profumo di quel posto". Il conduttore 30enne ha rivelato che c'è stato un cambio di rotta nel programma rispetto alla scorsa stagione: i delicati fatti di cronaca di questi ultimi tempi non verranno nemmeno sfiorati, ma per il resto si punterà ad ironizzare su quegli argomenti su cui è possibile farlo.

L'ex ballerino di Amici ha rivelato che il ritorno sul palco di Made in sud rappresenta per lui una sorta di esordio dopo quanto accaduto per l'emergenza coronavirus. Lo show comico, infatti, è stato uno dei primi a ripartire dopo lo stop causato dalla pandemia.

'Preferisco parlare solo di lavoro'

Archiviato il capitolo legato alla carriera, Stefano De Martino si è soffermato sui suoi ricordi d'infazia, fino ad arrivare al momento in cui è diventato popolare ed è arrivato il successo.

La giornalista del Corriere della Sera ha chiesto al conduttore campano come si riesce a convivere con l'esposizione mediatica e inevitabilmente con il Gossip.

A tal proposito, De Martino ha spiegato: "Ho fatto pace con questa cosa, è una conseguenza diretta di questa esposizione".

Ha aggiunto che ha imparato a convivere serenamente con le notizie di cronaca rosa, sottolineando però che bisogna comunque prestare molta attenzione ad alcune notizie che non sempre sono veritiere e soprattutto: "Sul web si leggono cose atroci".

Stefano De Martino ha quindi spiegato che non parlerà più di gossip per una questione di maturità. In riferimento alla presunta crisi coniugale con Belen Rodriguez, ha detto senza mezzi termini: "Le cose vanno tenute tra le mura della propria casa". Dunque, ai media racconterà solo del suo lavoro, affinché il pubblico si possa abituare "ad una sorta di discrezione".

Mara Venier evita di parlare del rapporto tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Durante la puntata di Domenica In del 14 giugno, Stefano De Martino è stato ospite del programma in collegamento dagli studi di Made in sud. Mara Venier, durante l'intervista, non ha rivolto al conduttore nessuna domanda sui rapporti che attualmente intercorrono tra lui e Belen Rodriguez.

I telespettatori sono rimasti sorpresi da questo silenzio, infatti su Instagram una fan ha chiesto a Mara Venier perché non ha cercato di carpire qualcosa in più sulla vita privata di De Martino. La conduttrice Rai ha subito replicato: "Ci vuole rispetto, sempre".