In questi giorni Netflix ha fatto due "regali" ai fan di Lucifer, annunciando prima il debutto della quinta stagione, fissato per il 21 agosto, e poche ore dopo il rinnovo anticipato della serie che avrà anche un sesto ed ultimo ciclo.

La serie con Tom Ellis nel ruolo del signore degli inferi ha milioni di fan in tutto il mondo. Grazie a questo grande successo la piattaforma statunitense continua a dare fiducia allo show che nel 2018, come si ricorderà, fu cancellato da Fox dopo tre stagioni e salvato in extremis proprio da Netflix.

Intanto l'attenzione si focalizza sui primi otto episodi di Lucifer 5 disponibili a partire dal 21 agosto in tutti i paesi in cui il servizio è attivo.

Non si conoscono ancora i dettagli della trama, ma è certo che la stagione riprenderà con le vicende del protagonista tornato all'inferno per salvare la terra e della detective Chloe Decker.

Su Netflix il 21 agosto la prima parte di Lucifer 5

Netflix ha annunciato che Lucifer 5 debutterà il 21 agosto con la prima parte della stagione composta da otto episodi della cui trama si san ben poco. Una cosa però è certa: il pubblico non ritroverà il solito ironico e sagace Lucifer Morningstar. Costretto a tornare agli inferi per evitare una catastrofe terrena, avrà sicuramente perso l'entusiasmo dopo aver abbandonato l'amata Chloe. Per farsi un'idea basta leggere il titolo del secondo episodio: 'Really sad devil guy'.

Tra le poche anticipazioni sono state diffuse in rete vi sono quelle relative a due episodi, uno special musicale ambientato negli anni '40 e girato in bianco e nero ('It never ends well for the chicken'), e uno dedicato alle donne della serie ('BluBallz'). Infine, la durata degli episodi sarà più lunga rispetto ai canonici 40 minuti.

Rinnovo anticipato da Netflix: annunciata la conclusione della serie con Lucifer 6

Se ancora non si conoscono i dettagli della quinta stagione, che debutterà sulla piattaforma Netflix il 21 agosto, a maggior ragione è troppo presto per avere informazioni sulla sesta. Le uniche certezze sono la conferma della presenza degli showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson e quella del protagonista Lucifer, interpretato da Tom Ellis che poche settimane fa ha firmato l'accordo definitivo con la Warner Tv.

Una volta risolta la questione del contratto con l'attore gallese si attendeva solo la notizia del rinnovo che è arrivata proprio in questi giorni. La conferma della sesta e ultima stagione con così largo anticipo permetterà agli autori di pianificare con più calma e attenzione un ciclo conclusivo che possa essere qualitativamente all'altezza dei precedenti e, soprattutto, non deluda le aspettative dei numerosi fan della serie.