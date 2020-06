Cecilia Rodriguez non aspetta un bambino da Ignazio Moser. La sorella di Belen Rodriguez in una diretta Instagram con i suoi follower ha spiegato di essere ingrassata durante la quarantena, a causa del troppo olio utilizzato per condire i suoi piatti. Durante il periodo di lockdown, la modella sudamericana non aveva nascosto il desiderio di maternità. Cecilia Rodriguez aveva confessato che la quarantena forzata sarebbe stato un modo per mettere alla prova ulteriormente la vita di coppia.

Per il momento però, sembra che la cicogna non sia ancora arrivata in casa Rodriguez-Moser.

Cecilia e Ignazio non diventeranno genitori

Cecilia Rodriguez ha trascorso il lungo periodo di lockdown in Trentino lontana dalla vita mondana di Milano. La sorella di Belen è stata a casa con Ignazio Moser e la famiglia dell’ex ciclista, e sembra che si sia dedicata alle faccende di casa e alla cucina.

Da qualche settimana a questa parte, i fan della modella hanno notato un pancino sospetto, tanto da ipotizzare una gravidanza. Per questo motivo Cecilia ha deciso di fare chiarezza sul suo profilo Instagram.

La 30enne ha spiegato ai suoi fan di essere ingrassata durante la quarantena. Per la precisione Cechu avrebbe preso ben sette chili. La fidanzata di Ignazio Moser ha confidato che è stato il condimento a fare la differenza.

L’olio utilizzato dalla famiglia Moser è una vera e propria prelibatezza e Cecilia non ne ha potuto fare a meno per condire i suoi patti. Con l’inizio della Fase 3 però, la sorella di Belen e Jeremias Rodriguez ha deciso di ritrovare la sua forma fisica.

Nella diretta Instagram con i suoi fan, Cecilia ha dichiarato di avere iniziato una dieta ferrea: pochi carboidrati, tante verdure condite con poco olio, più pesce e niente acqua frizzante.

La giovane ha precisato di non essersi affidata ad alcun nutrizionista o specialista dell’alimentazione, ma di avere semplicemente seguito un’alimentazione più sana. Alla dieta, Cecilia ha abbinato dei massaggi per eliminare i liquidi in eccesso e tonificare il corpo. Ovviamente, il tutto è avvenuto nel suo centro benessere di fiducia.

Insomma sulla scia di quanto dichiarato dalla modella Argentina, per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser al momento non c’è alcun bambino in arrivo. La sorella di Belen Rodriguez non è in dolce attesa, ma nulla è escluso per il futuro.

Ignazio Moser è dimagrito

Al contrario di quanto avvenuto con Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser durante la quarantena ha perso ben nove chili.

Il giovane durante il lockdown si è dedicato alla vita dei campi, per aiutare suo padre Francesco. Tutto questo lavoro in assenza di un allenamento in palestra, ha portato l’ex ciclista trentino a perdere peso.