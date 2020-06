Sara Shaimi ha concluso il percorso del Trono Classico di Uomini e donne scegliendo Sonny Di Meo. In un’intervista di coppia per Witty Tv, i due ex protagonisti del dating-show hanno dichiarato che al momento non andranno a convivere. Inoltre, dalla chiacchierata con Raffaella Mennoia è emerso che Di Meo è il più geloso tra i due. La scelta di Sara Shaimi è stata trasmessa su Canale 5, lo scorso 9 giugno 2020. La favola d’amore tra i due giovani però è cominciato dal 28 maggio: giorno in cui la tronista ha effettuato la registrazione della sua scelta.

Da quel momento il rapporto tra i due è decollato e oggi la relazione prosegue a gonfie vele.

Sonny Di Meo non avrebbe esitato neanche un momento a rispondere in modo positivo alla Shaimi.

‘Non vogliamo fare il passo più lungo della gamba’

A distanza di due settimane dalla scelta di Sara Shaimi, Raffaella Mennoia ha intervistato l’ex tronista di Uomini e Donne ed il suo neo fidanzato Sonny Di Meo.

La coppia si è raccontata in una diretta Instagram per Witty Tv: i due hanno ammesso di avere voglia di costruire un futuro insieme, anche se a volte non mancano delle frizioni all’interno del rapporto. Dopo alcuni giorni trascorsi insieme, Sara ha dichiarato che dovrà tornare a Roma per alcuni impegni professionali. Dunque, ci sarà una breve separazione con Sonny.

Durante l’intervista con il braccio destro di Maria De Filippi, i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno fatto sapere che non andranno a convivere.

La Shaimi ha spiegato: “Vivremo in case differenti, non vogliamo correre troppo”. Secondo quanto riferito dalla giovane, la coppia non vorrebbe fare il passo più lungo della gamba. Sia Sara che Sonny sono convinti che restare un po’ lontani, aumenti la voglia di vedersi.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha rivelato un aneddoto legato alla sua quarantena.

Il giovane sarebbe stato per tutto il tempo con un nodo alla gola. Il motivo? La paura di terminare il percorso nel programma senza un nulla di fatto. Alla fine però, Sara ha scelto e la coppia è felice.

Sonny Di Meo dovrà gestire la sua gelosia

Da quando Sara Shaimi e Sonny Di Meo sono usciti dal dating-show di Canale 5, sono tante le domande che si sono posti i fan sulla coppia.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha confidato alla Mennoia che Sonny è geloso. Secondo il racconto della Shaimi le litigate avvengono per cose futili: “Lui salta in aria”. Poco dopo, Sara ha spezzato una lancia a favore del suo compagno: “È il primo che molla per fare pace”.

A farle da eco ci ha pensato il diretto interessato. Sonny ha ammesso di essere consapevole che dovrà migliorare questo suo lato. In futuro il giovane dovrà tenere a bada certi suoi atteggiamenti: “Devo essere più leggero”.