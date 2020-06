Clizia Incorvaia è stata protagonista di uno sfogo sui social. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 ha messo a tacere tutti coloro che avevano ipotizzato una crisi con Paolo Ciavarro. Attraverso alcune Stories di Instagram, la 39enne ha spiegato che la coppia si è separata in questi giorni perché entrambi sono tornati alle rispettive abitudini quotidiane.

Dopo un periodo di relax in Sicilia, i due fidanzati sono tornati alla normalità. Clizia è rientrata a Milano con la figlia Nina. Incorvaia si era trasferita nel capoluogo lombardo appena maggiorenne per frequentare l'università. Paolo Ciavarro è tornato a Roma dove ha avuto il piacere di rivedere il suo migliore amico Enrico Oetiker, noto al grande pubblico per il personaggio di Riccardo Guanieri ne Il Paradiso delle signore.

Incorvaia rompe il silenzio

Alcuni utenti di Instagram, sapendo che Clizia Incorvaia è a Milano e Paolo Ciavarro è a Roma, hanno pensato a una crisi o a un litigio tra di loro. Dopo essere stata inondata di domande, l'influencer ha deciso di fare chiarezza. Ha spiegato che fino ad oggi ha mantenuto il "cordone ombelicale" solo con la figlia. Quindi ha aggiunto: "Per le altre persone del mio cuore non è la distanza a mettere in discussione i rapporti".

La 39enne ha precisato che per lei ciò che conta è la "vicinanza delle anime". Inoltre ha affermato che nella vita non bisogna ostentare sempre tutto ciò che si fa. Infine, ha fatto una richiesta ai follower: "Non voglio che mi facciate domande futili in continuazione".

Dunque, la coppia ha deciso di vivere un amore a distanza. Questo significa che quando saranno liberi dai rispettivi impegni di lavoro si concederanno dei weekend romantici. In un'intervista di qualche settimana fa, Paolo Ciavarro ha dichiarato che al giorno d'oggi la distanza non è un problema, poiché grazie alla tecnologia è possibile tenersi costantemente in contatto.

I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 4, da quando si sono conosciuti nella casa di Cinecittà, si sono separati in due occasioni: la prima è stata la squalifica di Incorvaia dal reality di Canale 5, mentre la seconda è stata la quarantena introdotta dal governo per contrastare l'epidemia di coronavirus.

Temptation Island: Incorvaia e Ciavarro non parteciperanno

Nei giorni scorsi, Clizia Incorvaia, durante un'intervista rilasciata a Turchese Baracchi per il programma radiofonico Turchesando, ha rivelato di avere rifiutato l'invito a partecipare a Temptation Island, chiarendo: "Non è nel nostro modus operandi". L'influencer ha ringraziato Maria De Filippi, ma al contempo ha affermato che quel tipo di programma non le appartiene.

Le parole di Incorvaia sono state smentite dalla redazione di Temptation Island che, in un comunicato diffuso sui propri canal social, ha spiegato che la coppia non è mai stata presa in considerazione per un'eventuale partecipazione.

A questo punto, la fidanzata di Paolo Ciavarro è intervenuta nuovamente sulla vicenda, puntualizzando: "Le mie parole sono state travisate".

Clizia ha spiegato che la conduttrice le aveva fatto delle domande su un'ipotetica partecipazione, e lei aveva risposto che con Paolo preferiscono vivere il loro amore lontano dai riflettori: "Stiamo vivendo una specie di fase 3 della nostra relazione".