Secondo quanto risulta dal palinsesto ufficiale di Canale 5, dal prossimo lunedì 22 giugno verrà sospesa la messa in onda degli episodi inediti dell'ultima stagione de "Il Segreto" e verranno mandate in onda le repliche della prima stagione, dove tutto ebbe inizio. Infatti, i telespettatori potranno rivedere i primi personaggi di cui si sono innamorati: Pepa e Tristan.

Pepa e Tristan tornano su Canale 5

Mediaset ha deciso di sospendere gli episodi inediti della soap opera spagnola almeno per tutta l'estate e dunque c'è una grande delusione per tutti coloro che attendevano con impazienza il gran finale, andato in onda in Spagna poche settimane fa.

Tuttavia chi ama davvero "Il Segreto" potrebbe vedere nella scelta delle rete televisiva un'occasione per prolungare questa relazione che presto sarà destinata a finire. Invece, per i fan che hanno iniziato a seguire la serie già in corso d'opera, potrebbe essere un buon motivo per recuperare tutte le puntate fin dall'inizio, così da comprendere meglio la storia.

Trama repliche Il Segreto, dal 22 al 27 giugno

Nella prima puntata della prima stagione in onda lunedì 22 giugno, i fan avranno la possibilità di rivedere il personaggio di Pepa Balmes, una levatrice al servizio di Carlos ed Elvira che si innamorerà del ricco proprietario e rimarrà incinta di quest'ultimo. Da qui in avanti, inizierà il dramma del personaggio interpretato da Megan Montaner fino all'incontro con Tristan, il suo vero amore.

In particolare, Pepa resterà incinta nello stesso periodo di Elvira e le due partoriranno nello stesso giorno, però il bimbo della levatrice nascerà sano e forte, mentre quello della proprietaria nascerà morto. Proprio per questo motivo, Elvira ordinerà a suo marito di appropriarsi del bambino di Pepa, altrimenti perderà ogni ricchezza.

L'uomo quindi durante la notte scambierà i bambini, ma la levatrice si accorgerà subito che accanto a lei non c'è suo figlio e tenterà di riprendersi il suo bambino. Nonostante ciò, Elvira la accuserà di rapimento e la manderà via di casa.

Pepa trova lavoro a Puente Viejo

Sei anni dopo, Pepa incontrerà Donna Francisca Montenegro che le procurerà un lavoro nel paesino spagnolo.

Proprio in questo luogo incontrerà Tristan con cui parlerà un'intera notte. Poi, il giorno dopo la ragazza lo ritroverà alla Casona e scoprirà che è il figlio della Matrona. L'uomo avrà una febbre molto alta e Pepa gli preparerà un infuso che lascerà a Soledad, in quanto Francisca non gli permetterà di avvicinarsi al figlio. Successivamente, la protagonista incontrerà il piccolo Martin e sarà certa che quello sia il bambino che gli è stato portato via sei anni prima.