Le anticipazioni della puntata di Daydreamer che andrà in onda lunedì 22 giugno rivelano che Sanem continuerà a "lavorare" per Emre. La giovane, infatti, farà di tutto per impedire a Can di incontrare la modella Arzu, ma il suo piano fallirà.

La situazione di Leyla, intanto, peggiorerà sempre di più. In molti cominceranno a sospettare che lei sia una spia. Tra Can e Sanem, invece, si creerà qualche tensione perché il fotografo intuirà che ci sia qualcosa di strano nei comportamenti della sua collaboratrice. Al contempo, però, comincerà ad essere geloso di lei.

Sanem deve sabotare l'incontro tra Can e Arzu

Nel corso della puntata del 22 giugno di Daydreamer vedremo che il fratello minore dei Divit continuerà a fare di tutto per ostacolare i piani del fratello maggiore. Quest'ultimo, intanto, si troverà nella città dove vive la modella Arzu allo scopo di convincerla a tornare a lavorare per la sua azienda. La donna, però, è sotto ricatto di Aylin, la quale l'ha minacciata di divulgare alcune fotografie che la riguardano alquanto compromettenti. In tali scatti, infatti, è ripresa la modella prima degli interventi estetici subiti, pertanto, non sfoggia la bellezza che la contraddistingue adesso. Ad ogni modo, Sanem dovrà fare in modo di sabotare l'incontro tra Can e la modella.

Il fotografo e Aydin hanno un confronto importante

La fanciulla farà di tutto per riuscire nel suo intento, ma il piano fallirà miseramente. Il fotografo, infatti, riuscirà a incontrare Arzu. Quest'ultima, accetterà il suo invito in quanto convinta che il giovane le voglia fare una dichiarazione d'amore.

Ad ogni modo, vedremo che Can comincerà a nutrire dei sospetti contro la sua collaboratrice in quanto noterà in lei dei comportamenti parecchio strani. I due, dunque, avranno un confronto molto acceso, dal quale trapelerà anche la gelosia del fotografo nei confronti della fanciulla. Le cose cominceranno a diventare sempre più aspre per Leyla, la quale sarà sospettata di essere una spia.

In realtà, però, nessuno è a conoscenza di un dettaglio molto importante.

Sanem molto combattuta

Emre, infatti, ha adoperato il computer della sua assistente per inviare delle email ad Aylin, le quali potrebbero avvantaggiare la sua azienda. Sanem dal canto suo sarà molto combattuta: da un lato comincerà a nutrire un certo interesse per Can, ma dall'altra parte sarà sempre più condizionata dalle parole che Emre le ha inculcato per metterla contro suo fratello maggiore. La giovane, inoltre, si troverà in una difficile situazione a causa della sua famiglia, la quale è sommersa dai debiti. L'unico spiraglio di salvezza risulterà quello di seguire le istruzioni di Emre.