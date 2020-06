DayDreamer - Le ali del sogno è la nuova serie turca che va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì in sostituzione di Uomini e Donne. La soap opera è incentrata sulle vicende della famiglia Divit, proprietaria di un'importante agenzia pubblicitaria a Istanbul.

I due fratelli al potere, però, Emre e Can, non vanno molto d'accordo. Nel corso della puntata di lunedì 15 giugno, infatti, vedremo che il più piccolo d'età tra i due metterà in atto un nuovo piano per incastrare il maggiore. Il suo obiettivo sarà quello di sottrarre al fratello un'importante e redditizia campagna pubblicitaria.

Emre si serve di una talpa per incastrare suo fratello

La nuova soap opera turca, DayDreamer - Le ali del sogno, sta tenendo compagnia agli italiani in assenza del talk show pomeridiano di Maria De Filippi.

Le anticipazioni di quello che accadrà nella puntata che andrà in onda lunedì 15 giugno rivelano che l'ostilità tra Can e Emre diventerà sempre più forte. Specialmente da parte di quest'ultimo, il quale sarà sempre più intenzionato a mettere fuori dai giochi suo fratello maggiore. Il minore dei fratelli Divit, infatti, metterà in piedi un nuovo piano contro il consanguineo e per farlo abbiamo già visto che si sta servendo di una talpa inaspettata.

Daydreamer, nella puntata del 15 giugno Emre coinvolge Sanem nel piano

Aziz ha cominciato a temere che ci sia qualcosa di strano, per tale ragione ha messo in guardia Can. I due protagonisti, quindi, hanno capito che in azienda c'è qualcuno che sta facendo il doppio gioco, ma non avranno nessuna idea di chi possa essere la persona in questione.

Entrambi i personaggi, infatti, ignorano che a tramare contro di loro sia proprio qualcuno appartenente alla cerchia della famiglia. Nella puntata del 15 giugno vedremo che Emre si servirà dell'ignara complicità di Sanem allo scopo di arrivare a perseguire i suoi obiettivi. Nello specifico, il protagonista vuole sottrarre a suo fratello un'importante campagna pubblicitaria.

Cosa è andato in onda fino ad ora

Fino a questo momento abbiamo visto che Aziz, capo della famiglia Divit, ha manifestato la volontà di lasciare le redini della sua importante azienda ai suoi due figli. Uno di loro è Can, il maggiore, che è un rinomato fotografo ed è una persona molto incline a girare il mondo. Il secondo, invece, è Emre, ragazzo decisamente più inquadrato e preciso. Nell'episodio dell'11 giugno, inoltre, abbiamo assistito ad una conversazione tra Metin, l'avvocato del signor Aziz, e Can. Durante tale conversazione, il secondo ha appreso le vere ragioni per cui suo padre ha deciso di allontanarsi dal paese, ovvero, andare in pensione.