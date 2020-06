Nuovo spazio dedicato alle notizie su Daydreamer - Le ali del sogno, la serie tv turca con protagonista gli attori Can Yaman e Demet Ozdemir nei panni di un fotografo e di un'aspirante scrittrice. Gli spoiler della nuova puntata, che i telespettatori di Canale 5 vedranno il 23 giugno, raccontano che Can Divit correrà in aiuto di Sanem Aydin. La ragazza avrà un momento di fragilità quando sarà presa a brutte parole da Deren Keskin (Tuğçe Kumral), la direttrice creativa della Fikri Harika.

Daydreamer - Le ali del sogno, puntata 23 giugno: Deren fa piangere Sanem

Le anticipazioni della Serie TV turca, riguardante la puntata trasmessa martedì 23 giugno su Canale 5, annunciano importanti colpi di scena nelle vicende ambientate nella lontana Istanbul.

In particolare, Sanem inizierà a boicottare l'ispezione dell'azienda di cosmesi alla Fikri Harika su ordine del diabolico Emre (Birand Tunca). Purtroppo ogni tentativo dell'aspirante scrittrice si rivelerà un buco nell'acqua per colpa dell'intervento della sorella Leyla, ingaggiata da Can affinché vada tutto bene. Successivamente l'Aydin chiederà ad Ayhan (Ceren Taşci) di procurarle un topolino da liberare all'agenzia pubblicitaria per fare una brutta figura con i tecnici, tesi a valutare le condizioni igieniche dell'ambiente. Nonostante questo, la sorella di Leyla organizzerà una sala relax, che non avrà il successo sperato in quanto Deren la denigrerà davanti a tutti. La dolce Sanem scoppierà a piangere, tanto che Divit correrà a tranquillizzarla.

In questo frangente, i due giovani vivranno un momento di estrema tenerezza.

Can aiuta la famiglia Aydin

Dalle trame di Daydreamer - Le ali del sogno, in programma il 23 giugno sul canale del Biscione, si evince che la Fikri Harika entrerà a far parte delle finaliste per vincere la gara d'appalto dell'agenzia di Fabbri.

Una volta tornata a casa, Sanem si scontrerà violentemente con Ayssun, colpevole di aver rubato ai suoi genitori la bottega di generi alimentari. Can, a questo punto, deciderà di aiutare la famiglia Aydin dopo aver assistito alla scena da lontano. Divit, infatti, interpellerà il suo avvocato di fiducia, il quale chiederà all'aspirante scrittrice di essere protagonista di una campagna pubblicitaria a favore delle donne.

Nel frattempo Muzaffer si rivelerà ossessionato nei confronti della sorella di Leyla. L'uomo tenterà con ogni mezzo di conquistarla, senza ottenere risultati convincenti. In attesa di vedere questo nuovo appuntamento in televisione, si ricorda che la soap opera è visibile in streaming oppure in modalità on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Play.