Entrano nel vivo le vicende di Can e Sanem, protagonisti della soap turca DayDreamer - Le ali del sogno, in onda su Canale 5 alle ore 14.45 dal lunedì al venerdì. Dopo aver conosciuto i due giovani nei primi tre episodi, durante le puntate che verranno trasmesse dal 15 al 19 giugno, i telespettatori vedranno come Emre, fratello dell'affascinante fotografo, ingannerà Sanem costringendola a rendersi complice del suo piano.

Emre vuole sottrarre le foto della campagna pubblicitaria di cui si sta occupando l'azienda di famiglia per darle ad Aylin, la donna con cui un tempo era fidanzato e con la quale intrattiene ancora una relazione segreta.

Sanem sarà complice inconsapevole di Emre

Nella puntata di lunedì 15 giugno, Emre ordirà un inganno ai danni del fratello Can, il quale rientrato dai suoi viaggi ha preso in mano le redini dell'azienda di famiglia come richiesto dal padre. Infatti, Emre, coinvolgendo Sanem, cercherà di rubare delle foto per favorire Aylin e contemporaneamente allontanare il fratello dall'agenzia pubblicitaria, con il quale si è innescato un rapporto conflittuale.

Martedì 16 giugno, Emre riuscirà nel suo subdolo piano: con l'aiuto di Aylin riuscirà a rubare le foto della campagna pubblicitaria e a screditare così il lavoro di Can.

Nonostante il piano di Emre ed Aylin sia andato a buon fine, nella puntata di mercoledì 17 giugno i due amanti scopriranno che la compagnia aerea per la quale avevano rubato le foto deciderà di scartare il progetto.

La loro idea quindi non andrà nel migliore dei modi, ma la perfida donna inizierà subito a ordire un nuovo progetto ai danni dell'agenzia Devit.

Can e Sanem in viaggio insieme

Nell'episodio di giovedì 18 giugno, Sanem parteciperà a un party organizzato da Can e Emre in casa loro. La giovane cadrà in piscina e da lì si susseguiranno dei divertenti siparietti che vedranno protagonisti Sanem e Can.

La ragazza però continuerà a essere oggetto di attenzioni da parte di Emre che vorrà sfruttarla per danneggiare ancora il fratello. Nel frattempo i genitori di Sanem decideranno di mettere in vendita il negozio per pagare i loro debiti, ma scopriranno che la figlia ha già saldato tutto. Intanto, Can deciderà di partire con Sanem per poter riallacciare i rapporti di lavoro con una modella.

Nella puntata di venerdì 19 giugno, Sanem e Can si troveranno in viaggio per raggiungere la modella. Emre però ha dato delle precise indicazioni a Sanem di cui Can non sa nulla. L'incontro tra la modella e il fotografo non dovrà avvenire.

I colpi di scena, quindi, sono assicurati anche durante le puntate di DayDreamer - Le ali del sogno, in onda dal 15 al 19 giugno.