Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola "Una vita", nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 15 a venerdì 19 giugno ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Eduardo litigherà con sua moglie Lucia Alvarado, in quanto scoprirà che quest'ultima si è concessa a Telmo. Nel mentre che i due discuteranno la cugina di Celia avrà un malore e verrà ricoverata in ospedale, in cui si scoprirà che la donna è gravemente malata.

Eduardo discuterà animatamente con Lucia

Per risolvere i problemi finanziari, José progetterà di esportare e vendere le olive con il nome della moglie Bellita del Campo, ma quest'ultima non sarà per niente d'accordo e tra i due ci sarà un'accesa discussione.

Nel frattempo, Eduardo discuterà con Lucia, in quanto avrà scoperto che lei e Telmo sono stati insieme. Poi, improvvisamente la donna nella foga della discussione avrà un malore e verranno allertati i soccorsi e verrà ricoverata in ospedale.

Invece, l'avvocato Felipe Alvarez Hermoso tornerà alle sue vecchie abitudini e si presenterà ad Acacias 38 completamente ubriaco, ma non è tutto. Infatti, l'uomo arriverà in compagnia di due prostitute e avrà un atteggiamento totalmente fuori controllo che non passerà inosservato agli abitanti del paesino spagnolo.

La Alvarado scoprirà di essere molto malata

Intanto in ospedale, Lucia scoprirà di essere molto malata, ma deciderà di nascondere a tutti la verità sulle sue condizioni di salute.

Poco dopo, la donna uscirà dall'ospedale e il marito le imporrà delle rigidissime regole, cioè che non potrà più uscire di casa, senza che sia presente anche lui. Nel frattempo, l'avvocato Alvarez Hermoso dopo lo scandalo della notte precedente avrà creato molto scalpore, tutti ne parleranno e lui quindi, deciderà di rimanere chiuso in casa.

Infatti, la speranza di Felipe sarà che la bufera passi al più presto.

Intanto, Ramon Palacios sarà molto dispiaciuto di quanto accaduto al vedovo di Celia e tenterà in tutto i modi di trovare un modo per aiutarlo. Proprio per questo motivo, l'ex detenuto andrà da Liberto per trovare insieme un modo per aiutare Felipe.

Non ci resta che aspettare la messa in onda degli episodi della prossima settimana della soap opera spagnola "Una Vita" in onda su Canale 5, per scoprire cosa succederà tra Lucia e Eduardo, ma soprattutto la reazione di Telmo al malore della donna. Invece, per chi non avesse avuto l'opportunità di vedere tutti gli episodi durante la messa in onda televisiva, avrà l'opportunità di recuperarli in qualsiasi momento, mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.