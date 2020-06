Nuovi colpi di scena durante la puntata di DayDreamer - Le ali del sogno che andrà in onda martedì 23 giugno: Sanem si sentirà sempre più coinvolta dal suo capo Can. Quest'ultimo dal canto suo avrà interesse per la giovane ma i due discuteranno a causa della modella Arzu con la quale l'agenzia Divit ha stretto un contratto di collaborazione. Nel frattempo, Emre cercherà di portare a termine un nuovo piano per evitare che il sopralluogo sanitario a cui l'agenzia di famiglia deve sottoporsi vada a buon fine.

Sanem dimostrerà gelosia nei confronti di Can

Martedì 23 giugno andrà in onda una nuova puntata di DayDreamer: l'attenzione si concentrerà sul crescente interesse di Sanem nei confronti di Can.

Sebbene la giovane collaboratrice sia titubante tra ciò che inizia a provare per il fotografo e ciò che ha provato quando ha baciato lo sconosciuto, essendo inconsapevole che si tratta della stessa persona, non potrà fare a meno di provare gelosia nei confronti di Can.

Sanem, infatti, durante il servizio fotografico che vede protagonista Arzu, proverà fastidio nei confronti delle attenzioni che la modella rivolgerà nei riguardi del suo capo. La dolce collaboratrice, così, farà cadere in piscina Arzu e Can si infastidirà parecchio, temendo che la modella decida di sciogliere il contratto con l'agenzia pubblicitaria danneggiando l'azienda. A questo punto, Can e Sanem discuteranno pesantemente, tanto da allontanarsi e decidere che d'ora in avanti i loro rapporti saranno solo di tipo lavorativo e non più personale.

Emre cercherà di sabotare l'azienda di famiglia

I guai per Can non sono finiti: Emre, in accordo con la perfida Aylin, cercherà di mettere ancora una volta nei guai l'agenzia a capo della quale c'è adesso il fratello maggiore. Infatti, l'attività di famiglia dovrà sottoporsi ad un sopralluogo sanitario: se l'esito del controllo sarà positivo, l'agenzia pubblicitaria potrà stringere un contratto vantaggioso e molto importante con un'azienda cosmetica.

Il perfido fratello Divit sarà costretto, per portare avanti il suo piano, a servirsi dell'aiuto di Sanem, la quale ancora una volta in maniera inconsapevole sarà una pedina nelle mani di Emre. La giovane dovrà introdurre un topo in azienda in modo tale che non venga considerata adatta a svolgere alcun tipo di attività per l'azienda cosmetica.

Insomma, ancora una volta, i momenti di divertimento si mescoleranno a quelli relativi alla sfera sentimentale.

La soap tuca DayDreamer-Le ali del sogno va in onda dal lunedì al venerdì su canale 5 intorno alle 14:45.