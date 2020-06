Si fanno sempre più intriganti le puntate della soap turca DayDreamer - Le ali del sogno. Can e Sanem, i protagonisti, stanno pian piano creando un rapporto di complicità, ma la giovane non sa di essere, suo malgrado, una pedina nella mani di Emre. Quest'ultimo sta cercando di sabotare l'agenzia pubblicitaria di famiglia per favorire la sua ex fidanzata Aylin, con la quale però continua ad intrattenere una relazione segreta. Nelle nuove puntate in onda dal 22 al 26 giugno, Can chiederà l'aiuto di Sanem per poter ottenere un importante incarico pubblicitario ma la giovane verrà manovrata da Emre per evitare che ciò accada.

Sanem e Can litigano per la gelosia della ragazza

Nella puntata di lunedì 22 giugno, Emre complotterà contro Can per evitare che il fotografo chiuda un contratto con una famosa modella, la cui presenza in agenzia garantirebbe in futuro molti contratti pubblicitari. Nel frattempo la famiglia di Sanem, coperta di debiti, deciderà di chiuderà il minimarket. Frattanto, Can e Sanem avranno modo di passare del tempo insieme: dai dialoghi tra i due emergerà che la giovane ha dei dubbi circa l'operato del suo datore di lavoro, ma il Divit non sa che la ragazza è influenzata da ciò che suo fratello le dice di fare. Leyla, intanto, sarà nei guai: dal suo computer sono state inviate le mail che hanno favorito l'agenzia di Aylin.

Nella puntata del 23 giugno, la modella famosa verrà invitata a casa di Can per un servizio fotografico che sarà svolto proprio dal protagonista di DayDreamer. Sanem sarà gelosa delle parole che la modella userà nei riguardi del datore di lavoro e la farà cadere: Can prenderà malissimo l'accaduto tanto che i due litigheranno e decideranno di parlarsi solo ed unicamente per questioni concernenti il lavoro.

Emre, intanto, deciderà di chiedere di nuovo aiuto a Sanem per evitare che Can chiuda un contratto con un'azienda che si occupa di cosmetica.

Sanem introduce un topo in azienda

Sanem, nella puntata di mercoledì 24 giugno, dovrà introdurre un topo in azienda di nascosto a tutti come richiesto da Emre.

L'intento del perfido Divit sarà quello di far dare esito negativo all'ispezione delle condizioni igieniche dell'agenzia pubblicitaria che si svolgerà a breve. La presenza del roditore pregiudicherà l'esito dell'ispezione e provocherà subbuglio tra i dipendenti. Mentre Sanem cercherà di creare una zona relax come richiesto dall'azienda cosmetica per poter affidare l'incarico, Deren non perderà tempo nel trattarla male di fronte a tutti e ciò farà piangere la ragazza che verrà prontamente consolata da Can.

Durante la puntata di DayDreamer - Le ali del sogno di giovedì 25 giugno, il capo dell'azienda cosmetica, Fabbri, organizzerà una festa a cui prenderanno parte anche Sanem e Can. Il fotografo, dopo varie contrattazioni riuscirà ad ottenere l'incarico, nonostante Emre abbia fatto di tutto per impedire che ciò avvenisse.

Nell'ultima puntata della settimana, che andrà in onda venerdì 26 giugno, Aylin inizierà a nutrire gelosia nei confronti di Sanem che con la sua dolcezza conquisterà tutti. Infatti, la perfida imprenditrice chiederà a Emre di entrare nel progetto che vede coinvolti Can e Fabbri in modo tale da poter controllare da vicino ciò che accade.

DayDreamer: nuove avvincenti puntate

Si prospetta, dunque, una nuova settima di DayDreamer molto intensa e ricca di colpi di scena anche se non mancheranno di certo i momenti esilaranti. Can e Sanem daranno vita a simpatici siparietti anche se i momenti di complicità tra i due si faranno sempre più romantici.