Proseguono le vicende di Can e Sanem, protagonisti della soap turca Daydreamer: durante la puntata che andrà in onda lunedì 22 giugno, i due giovani continueranno a lavorare a stretto contatto. Il fotografo, però, non sa che suo fratello Emre continuerà a tramare contro di lui. Il perfido Divit, infatti, d'accordo con Aylin, la donna con cui intrattiene una relazione segreta, farà di tutto per rubare i clienti all'agenzia pubblicitaria di famiglia di cui Can ha preso il controllo. Sanem sarà manipolata da Emre, ma pian piano si renderà conto di non provare indifferenza nei confronti del suo capo.

Spoiler puntata di lunedì 22 giugno: Can e Sanem discutono

La puntata di lunedì 22 giugno prenderà il via dai problemi finanziari della famiglia di Sanem. I genitori della giovane penseranno di essere costretti a vendere il loro piccolo minimarket, ma scopriranno ben presto che non ce ne sarà bisogno. Infatti, Sanem, che in precedenza ha ottenuto un assegno da Emre per averlo aiutato ha saldato il debito. Nel frattempo, Sanem sarà coinvolta ancora nei sordidi piani di Emre: quest'ultimo le chiederà di fare il modo che la modella turca non firmi alcun contratto con l'agenzia Divit.

Can e Sanem continueranno a lavorare gomito a gomito ma i due arriveranno a litigare: tra di loro ci sarà una forte discussione.

Ciò che il fotografo non sa è che la sua bella collaboratrice non ha un giudizio obiettivo nei suoi riguardi poiché Emre continua a raccontare delle falsità sul suo conto. In particolare, l'imprenditore racconterà a Sanem che Can ha intenzione di acquisire clienti per far lievitare il prezzo sul mercato dell'agenzia di cui si vuole in realtà sbarazzare.

Leyla è nei guai

Nella puntata di lunedì verrà dato spazio anche a Leyla, la sorella di Sanem. Infatti, verrà reso noto in agenzia che dal computer della giovane sono state inviate alcune mail a Aylin, grazie alle quali la donna riusciva a soffiare gli incarichi all'agenzia Divit. In realtà a inviare l'email è stato proprio Emre, che non si fermerà davanti a nulla per portare a compimento la sua volontà di contrastare Can.

Daydreamer - Le ali del sogno sta appassionando sempre di più i telespettatori di Canali 5. Intrighi e sotterfugi condiscono alla perfezione la storia d'amore tra Can e Sanem, che diventeranno sempre più complici e uniti: cosa succederà quando Can scoprirà che il fratello ha usato la sua collaboratrice per arrivare al suo scopo? Per scoprirlo non ci resta che continuare a seguire la soap dell'estate della rete ammiraglia Mediaset.