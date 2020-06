Ha preso il via da ormai qualche giorno la messa in onda italiana della nuova soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno, che vede come protagonista Can Yaman, l’attore che la scorsa estate ha interpretato l’affascinante Ferit Aslan in "Bitter sweet".

Anche la settima puntata, in programma su Canale 5 nel pomeriggio del 18 giugno sarà movimentata e caratterizzata da colpi di scena. Can Divit per celebrare il successo del suo nuovo progetto organizzerà una festa nel giardino dell’agenzia di famiglia, invitando tutti i dipendenti compresa la neoassunta Sanem Aydin (Demet Özdemir). Quest’ultima - dopo aver ricambiato gli sguardi del suo datore di lavoro - si troverà in una situazione piuttosto imbarazzante, poiché cadrà in piscina.

Il bizzarro incidente dell’aspirante scrittrice darà il via a una serie di momenti divertenti e surreali con il noto fotografo.

DayDreamer, trama della 7^ puntata: Can festeggia

Gli spoiler della Serie TV conosciuta in Turchia con il titolo di "Erkenci Kuş" relativi al settimo episodio, che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset giovedì 18 giugno, dicono che Can deciderà di festeggiare il proprio trionfo.

In particolare il fotografo, felice per il fatto che un’importante compagnia aerea abbia scelto il suo progetto invece di quello di Aylin, organizzerà un party nel giardino della villa di famiglia.

Sanem prenderà parte alla festa aziendale insieme agli altri colleghi di lavoro: nel bel mezzo dell'evento Can parlerà all'Aydin del suo uccello preferito dicendole di averlo visto nelle Isole Galapagos nel corso di uno dei suoi viaggi.

Emre ancora deciso a rovinare il fratello, Sanem in imbarazzo alla villa dei Divit

Durante la serata Emre ricorderà a Sanem che dovrà continuare ad aiutarlo a boicottare suo fratello, svelandogli il contenuto di tutti i suoi nuovi progetti. A questo punto l’aspirante scrittrice catturerà l’attenzione dei presenti, finendo accidentalmente in piscina.

Dopo aver fatto una pessima figura, Sanem si asciugherà i vestiti nella camera di Can, il quale le domanderà per quale motivo non indossa l’oggetto che ha recuperato di recente nella giacca di suo fratello, ovvero l’anello di fidanzamento che gli aveva confidato di aver perso quando l'aveva sorpresa all’interno della sua abitazione.

Infine, dopo aver fallito nel proprio piano iniziale, la diabolica Aylin ancora in combutta con Emre non si farà di certo abbattere e penserà già alla sua prossima strategia per mettere fuori gioco Can una volta per tutte.