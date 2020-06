Sta per debuttare in prima visione assoluta su Canale 5 la soap opera turca Daydreamer - Le ali del sogno, che vedrà protagonista l'attore Can Yaman, molto amato dal pubblico televisivo italiano che ha avuto modo di conoscerlo la scorsa estate con la soap Bitter Sweet - Ingredienti d'amore. La nuova soap estiva, che prenderà il posto di Uomini e donne, debutterà il prossimo mercoledì 10 giugno alle ore 14:45 circa sulla rete ammiraglia Mediaset e si preannuncia decisamente ricca di colpi di scena.

Protagonista assoluta sarà la giovane Sanem, una donna senza un lavoro stabile e soddisfacente che deve fare i conti con le difficoltà della vita.

Gli spoiler di Daydreamer - Le ali del sogno 10-12 giugno: Sanem riesce a trovare un lavoro stabile

Nel dettaglio, le anticipazioni delle prime puntate di Daydremer in onda dal 10 al 12 giugno su Canale 5, rivelano che Sanem sogna di fare la scrittrice ma si impegna pochissimo per fare in modo che i suoi sogni diventino realtà. Ecco allora che sua mamma e sua sorella decideranno di studiare un piano per fare in modo che la ragazza riesca a mettere la testa a posto e soprattutto riesca a trovare un lavoro stabile che sappia darle le giuste soddisfazioni.

E sarà proprio grazie a questo aiuto, che Sanem riuscirà a trovare lavoro all'interno dell'agenzia fotografica dove lavora sua sorella. Qui conoscerà anche Can, socio proprietario dell'agenzia. Gli spoiler di Daydreamer, inoltre, rivelano che in queste prime puntate assisteremo alla festa per quarant'anni dell'azienda, la quale però verrà rovinata dall'arrivo di un ospite decisamente sgradito, che proverà in tutti i modi a mettere in cattiva luce il signor Aziz.

Leyla rischia di perdere il posto di lavoro

Intanto Sanem deve fare i conti sempre con la cena di fidanzamento, organizzata dai suoi genitori, con la famiglia di Muzaffer. Un matrimonio che non è affatto condiviso dalla ragazza, la quale per fare in modo che questo non avvenga deve riuscire a dimostrare non soltanto di avere un buon lavoro ma anche di saperlo mantenere nel corso del tempo e quindi diventare autonoma a tutti gli effetti.

Le anticipazioni delle puntate di Daydreamer dal 10 al 12 giugno, inoltre, rivelano che Can diventerà il nuovo capo all'interno dell'azienda e per riuscire a scoprire il nome della ''talpa'', imporrà delle misure restrittive. Sanem, neo-assunta da pochissimi giorni, verrà scelta come figura di riferimento sulla quale poter fare affidamento per i nuovi progetti. Leyla, invece, dimostrerà di avere non poche difficoltà ad accettare le nuove restrizioni di Can e il suo atteggiamento finirà per mettere a rischio il suo posto di lavoro.