Da lunedì 15 a venerdì 19 giugno andranno in onda i nuovi episodi della soap tv "DayDreamer-Le ali del sogno", che vede tra i protagonisti l'affascinante attore turco Can Yaman nei panni di Can Divit. Dalle anticipazioni, si viene a sapere che, nel corso della nuova settimana di programmazione, Emre cercherà in tutti i modi di ostacolare il fratello per far fallire l'agenzia pubblicitaria di famiglia. Emre sarà in combutta con la sua ex fidanzata Aylin e insieme a lei sottrarrà delle foto di Can per una nuova campagna pubblicitaria. Sanem, intanto, sarà una pedina inconsapevole di Emre per raggiungere il suo scopo.

DayDreamer, puntate 15-19 giugno: Emre e Aylyn vogliono mettere nei guai Can

La seconda settimana di programmazione di DayDreamer sarà densa di colpi di scena che riguarderanno, in particolare, il rapporto tra i due fratelli Divit, Can ed Emre, proprietari dell'agenzia pubblicitaria lasciata loro dal padre Aziz. Da quanto si apprende, Emre farà il doppio gioco con il fratello, dato che vorrà far fallire la società, facendo ricadere la colpa proprio su Can. Dalle anticipazioni infatti, Emre si alleerà con la sua ex fidanzata Aylin, proprietaria di un'altra agenzia pubblicitaria. I due riusciranno a sottrarre alcune foto scattate da Can per una campagna pubblicitaria e le useranno per un progetto di Aylin.

DayDreamer- Le ali del sogno, spoiler: Can vuole proteggere l'agenzia di famiglia

Dalle anticipazioni riguardanti le puntate in onda sino al 19 giugno si viene a conoscenza del fatto che il progetto di Aylin basato sulle foto rubate a Can non andrà in porto in quanto rifiutato dal committente. Per tale motivo, la donna ed Emre dovranno studiare un altro piano per mettere nei guai Can Divit.

Quest'ultimo, intanto, passerà sempre più tempo insieme a Sanem la quale, durante una festa in casa dei fratelli Divit, finirà in piscina. Una nota modella, intanto, avrà deciso di lavorare per l'agenzia rivale e Can, per farle cambiare idea, deciderà di incontrarla.

DayDreamer anticipazioni al 19 giugno: Sanem salda il debito di famiglia

Sarà proprio Sanem ad accompagnare il suo datore di lavoro all'incontro con la modella anche se, su espressa richiesta di Emre, lei avrà il compito di impedire questo incontro. I sotterfugi di Emre e Aylin saranno il tema dominante delle prossime puntate di DayDreamer in cui i telespettatori scopriranno che i due stanno ancora insieme. Tra le altre cose, si verrà a sapere che i genitori di Sanem e Leyla decideranno di vendere il loro negozio, non sapendo che proprio Sanem ha già provveduto a saldare il loro debito. Intanto Can continuerà ad indagare per scoprire chi sia la "talpa" all'interno dell'azienda.

Questo e molto altro nelle prossime puntate di DayDreamer in onda da lunedì 15 a venerdì 19 giugno su Canale 5, a partire dalle 14.45 circa.