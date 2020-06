Serena Enardu ha rotto il silenzio sulla fine della storia con Pacifico Settembre. La 43enne sarda al magazine di Uomini e donne ha raccontato che l'addio con il cantautore conosciuto con il nome d'arte di Pago è avvenuto a causa di una lite molto pesante. Inoltre, Serena avrebbe rivelato che dietro alla fine della storia ci sarebbe l'eccessiva gelosia del suo ex. Al settimanale Oggi, Pacifico Settembre aveva dichiarato di essersi sentito tradito da Serena per mesi. Sebbene l'artista avesse affermato di essere venuto a conoscenza di alcuni messaggi scambiati tra la sua compagna e Alessandro Graziani, i motivi dell'addio sarebbero legati anche ad altro.

Secondo quanto riferito da Pago, la relazione sarebbe giunta al capolinea perché i due erano in crisi già da fine aprile per alcuni scheletri del passato.

La smentita di Serena

Intervistata dal magazine di Uomini e Donne, Serena Enardu ha raccontato la sua versione dei fatti. L'ex tronista del dating-show di Canale 5 ha affermato che con Pago la relazione è giunta al capolinea a causa dell'eccessiva gelosia di Pacifico. La Enardu ha inoltre precisato di non essere mai stata contattata dal suo ex per essere messa al corrente delle dichiarazioni rilasciate. Al contrario, la 43enne ha dichiarato di avere bloccato Pago da ogni contatto.

Nell'intervista Serena Enardu ha dichiarato: "C'è stato un litigio molto pesante".

La giovane avrebbe raccontato che, durante una cena i due hanno discusso per il comportamento di un amico in comune e poi la lite sarebbe degenerata. In quell'occasione la cagliaritana avrebbe invitato il suo compagno a dormire in taverna.

Il giorno dopo Serena avrebbe deciso di mandare via di casa Pacifico.

Ed è proprio in quel frangente che Pago avrebbe letto i messaggi di Serena Enardu. Dunque, lo scambio di messaggi con Alessandro Graziani non sarebbe alla base della rottura tra i due: "Questa è una montatura per cercare di uscirne da vittima".

Il commento su Alessandro Graziani

Durante l'intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne, Serena Enardu ha parlato anche di Alessandro Graziani.

Secondo l'ex tronista, non è giusto che il pallavolista venga strumentalizzato in questa maniera da Pacifico Settembre.

La 43enne ha ammesso che non si sarebbe mai aspettata un comportamento simile da parte del suo ex compagno. Infine, la sorella gemella di Elga Enardu ha categoricamente smentito la possibilità di un ritorno di fiamma con Pago. In merito a quest'ultimo capitolo, Serena aveva già espresso il suo pensiero in alcune Instagram Stories: "Sono seriamente preoccupata per ques'uomo. L'importante è crederci".