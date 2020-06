Per tutta l’estate, la fascia pomeridiana di Canale 5 al posto del dating show Uomini e Donne sarà occupata dalla nuova soap opera turca ‘Daydreamer - Le ali del sogno’. Non mancheranno di certo colpi di scena, nemmeno negli episodi in onda la settimana prossima.

Le anticipazioni rivelano che Emre Divit sempre più condizionato da Aylin farà il possibile per mettere il bastone tra le ruote a Can. Il secondogenito di Aziz per poter controllare ogni movimento del fratello si servirà della complicità di Sanem, arrivando addirittura a ricattarla quando apprenderà che la giovane ha una grande memoria fotografica.

Daydreamer, trame dal 15 al 19 giugno: Sanem accetta di aiutare Emre

Nelle puntate in programmazione sul piccolo schermo italiano da lunedì 15 a venerdì 19 giugno sempre a partire dalle 14:45 alle 15:30, Can continuerà a chiedersi chi potrebbe essere la ragazza che ha baciato. Mentre quest’ultimo riuscirà a ricordarsi del profumo di fiori di campo della donna che ha scambiato per la sua fidanzata, Emre tramerà ancora alle spalle del fratello. In particolare, il secondogenito di Aziz si dirà disposto a prestare del denaro a Sanem, quando verrà a conoscenza che ha bisogno di un aiuto economico per salvare l’attività di famiglia. La nuova dipendente della Fikri Harika su richiesta del fratello di Emre però dovrà ottenere delle informazioni sulle campagne che progetta Can.

Il figlio minore del Divit per convincere la Aydin ad eseguire il suo incarico, le farà credere che suo fratello è intenzionato a far fallire l’agenzia pubblicitaria per metterla in vendita. Sanem a causa della sua ingenuità accetterà la proposta di Emre, che subito dopo le ordinerà di introdursi in modo abusivo nel suo appartamento per impossessarsi di alcuni documenti che Can non deve vedere.

La Aydin farà intendere al suo datore di lavoro di dover recuperare il suo anello di fidanzamento finito nella giacca di Emre, quando la sorprenderà nella propria abitazione.

Successivamente il primogenito di Aziz si servirà dell’aiuto di Sanem per realizzare un progetto per una compagnia aerea nello studio di un suo amico.

Durante la lunga giornata di lavoro, Can e la Aydin approfondiranno la loro conoscenza. Il figlio maggiore del Divit comincerà ad essere convinto che Sanem sia colei che ha baciato a teatro, quest’ultima invece si renderà conto di essere attratta dal capo della Fikri Harika. A questo punto Emre dopo aver ricattato Sanem consegnerà il progetto appena creato da suo fratello ad Aylin, che si fingerà l’autrice.

Arzu si libera del ricatto di Aylin, Sanem gelosa di Can

Intanto Can presenterà un nuovo progetto che chiamerà ‘Albatros’, con lo stesso nome che la Aydin darà allo sconosciuto di cui si è invaghita. Aylin ed Emre perderanno le staffe quando la compagnia aerea sceglierà il lavoro di Can. Nel frattempo quest’ultimo sarà ancora deciso a scoprire chi è la spia che si nasconde alla Fikri Harika.

In seguito durante il party organizzato nella villa di famiglia per festeggiare il successo del suo progetto, il primogenito di Aziz racconterà a Sanem di aver visto il suo uccello preferito sull'isola Galapagos. A questo punto Emre ricorderà ad Aydin che il suo compito è quello di aiutarlo a boicottare Can. Quest’ultimo quando Sanem si recherà nella sua camera per asciugare i propri vestiti, le chiederà come mai non indossa l’anello di fidanzamento. Nihat e Mevkibe decideranno di vendere il loro negozio, senza sapere che a saldare il debito ci ha pensato loro figlia Sanem.

Intanto Aylin riuscirà a convincere una famosa modella a lavorare per lei, la stessa che avrebbe dovuto essere la protagonista di uno spot pubblicitario della Fikri Harika.

Non appena emergerà che l’email che ha ricevuto la sopracitata modella è stata spedita dal computer di Leyla, il primogenito di Aziz si metterà in viaggio con Sanem. Quest’ultima quando Arzu Tas si libererà del ricatto di Aylin, farà fatica a nascondere la sua gelosia poiché vedrà la modella accanto a Can. Soprattutto la nuova dipendente dell’azienda dei Divit sarà turbata, poiché Emre le aveva ordinato proprio di non far avvicinare la modella e suo fratello.