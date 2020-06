Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola "Una vita", meglio conosciuta in patria con il titolo di "Acacias 38". Le trame di cui ci occuperemo fanno riferimento agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 22 al 26 giugno, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 14.10.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alle indagini del commissario Mendez per scoprire chi ha ucciso Ariza, alla confessione che Ramon farà a Felipe su Celia, ai problemi lavorativi di Bellita e all'aggravarsi delle condizioni di salute di Lucia.

Lucia rivela ad Ursula di essere malata

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che Ursula accetterà di aiutare Lucia e Mateo a scappare con Telmo. Più tardi, l'Alvarado confesserà alla Dicenta di avere una malattia incurabile che presto la condurrà alla morte. Nel frattempo, il commissario Mendez si recherà a casa di Samuel per chiedere a Genoveva alcune informazioni riguardanti il suo passato lontano da Acacias. Ramon deciderà di raccontare a Felipe tutta la verità su Celia. La donna, infatti, cadde fatalmente dal balcone mentre era intenta a rapire la piccola Milagros, la figlia di Trini di cui era ossessionata.

Fulgencia torna ad Acacias

Ursula consegnerà a Telmo una lettera mentre sono in viaggio con il piccolo Mateo.

Più tardi, Rosina scoprirà con stupore che Liberto ha prestato 3000 pesetas a Samuel. Rientrati dal viaggio, Ursula e Mateo sorprenderanno Eduardo mentre sta insidiando Lucia. Essendosi reso conto che Felipe non ha creduto pienamente al suo racconto, Ramon condurrà Fulgencia da lui, la vecchia balia di Milagros.

Samuel assicurerà a Mendez di volerlo aiutare a trovare gli assassini di Ariza. Per evitare che Telmo la veda morire, Lucia deciderà di rompere definitivamente con lui.

Marlene informerà Genoveva che Cristobal è diretto ad Acacias per incontrarla. Saputo ciò, la Salmeron chiederà a Samuel di lasciare immediatamente la città per evitare che il malavitoso la trovi.

Ramon confesserà a Carmen di non volerla più frequentare perchè si sente in colpa nei confronti della memoria della sua defunta moglie, Trini. Lucia sverrà improvvisamente per strada davanti agli occhi dei suoi vicini e di Telmo. Emilio cercherà di riavvicinarsi a Cinta, finendo per discutere nuovamente con lei.

Telmo ed Eduardo litigano

José cercherà di risollevare il morale di sua moglie Bellita dopo che quest'ultima si renderà conto che nessun impresario vuole più dargli la possibilità di esibirsi perché nessuno ormai si ricorda di lei e della sua carriera. Ramon chiederà a Lolita, Antonito e Liberto di recarsi a casa sua per informarli di voler far celebrare una messa in memoria di Celia e Trini.

Telmo si recherà a casa di Lucia per chiedere notizie sulla sua salute, ma la sua iniziativa finirà per fare arrabbiare Eduardo che lo aggredirà verbalmente. A quel punto, l'ex religioso sarà sul punto di colpirlo ma si fermerà in tempo grazie all'intervento provvidenziale di Ursula. Subito dopo, Telmo deciderà di inviare un'ultima lettera a Lucia prima di lasciare per sempre Acacias.