La nuova soap opera Daydreamer - Le ali del sogno che ha fatto il suo debutto su Canale 5 da qualche settimana, continuerà ad andare in onda per tutta l'estate. Le anticipazioni turche degli episodi che i telespettatori vedranno prossimamente, svelano che la malvagità di Aylin (Sevcan Yasar) si noterà sempre di più. Quest’ultima non si rassegnerà all’idea di aver perso per sempre Emre (Birand Tunca), quando la lascerà.

L’ex dipendente della Fikri Harika, disposta a tutto per riconquistare il fratello di Can, architetterà uno dei suoi piani strategici. Per riuscire nel suo intento la diabolica donna, inizialmente, confesserà al noto fotografo di essere ancora innamorata di Emre, dopodiché, sempre più turbata per la sua pessima situazione lavorativa, troverà un escamotage mettendo in vendita la propria abitazione con l’obiettivo di impietosire il contabile della famosa agenzia pubblicitaria di Istanbul.

DayDreamer, trame turche: il primogenito di Aziz accusato di plagio

Nelle puntate della Serie TV in programma sulla rete ammiraglia Mediaset nelle prossime settimane, Aylin riuscirà a mettere le mani sulle fotografie di una nuova campagna pubblicitaria di Can in favore delle donne. Si tratterà degli scatti in cui Sanem sarà protagonista come modella. L’ex dipendente della Fikri Harika, dopo aver raggiunto il suo obiettivo, ordinerà ad un hacker di creare un sito web retrodatato di un anno con delle immagini simili a quelle realizzate dal primogenito di Aziz. Il fratello di Emre verrà subito accusato di plagio e rischierà addirittura di non far più parte di un’associazione di fotografi.

Fortunatamente, per merito dell’intervento di Sanem e di Ayhan, il figlio maggiore del Divit potrà dimostrare di essere stato vittima di una truffa.

Quanto accaduto farà aprire gli occhi ad Emre, che non esiterà a mettere subito fine alla sua storia d’amore con Aylin quando avrà la conferma che è stata lei a far rovinare la reputazione di suo fratello.

Can invita il fratello a seguire il suo cuore, Aylin ipoteca la sua casa

L’ex dipendente della Fikri Harika, nonostante il suo fidanzato le ribadisca di non fidarsi più di lei, metterà piede nella dimora dei Divit per ricevere delle spiegazioni.

A gran sorpresa, la donna avrà un confronto con Can, e oltre a fargli sapere di non aver mai smesso di amare suo fratello gli svelerà che hanno continuato a vedersi in segreto. Il fotografo, dopo aver ascoltato le parole di Aylin, inviterà Emre a stare al fianco della sua ex fidanzata anche contro la volontà di loro padre, se è veramente ciò che desidera.

Purtroppo, il figlio minore di Aziz seguirà alla lettera il consiglio del fratello, visto che si lascerà andare alla passione con Aylin. Nonostante ciò, Emre dirà alla sua amata di aver bisogno di tempo per poter riflettere. La decisione del minore dei Divit, ovviamente, non piacerà affatto alla perfida donna, poiché la sua agenzia sarà ancora sull’orlo del fallimento a causa dei suoi numerosi debiti. Infine Aylin, per far ricadere il fratello di Can tra le sua braccia, ipotecherà la casa che lo stesso le aveva regalato e gli farà apprendere la notizia tramite la sua commercialista.