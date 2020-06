La soap iberica di Una vita prodotta da Boomerang TV e scritta da Aurora Guerra continua a sorprendere il pubblico. Le anticipazioni degli episodi che i fan spagnoli vedranno questa settimana svelano che dopo quanto accaduto negli ultimi giorni, Felicia deciderà di vendere il suo ristorante e di andarsene via da Acacias 38 per sempre e in solitaria.

Felipe Alvarez Hermoso invece, dopo essere stato avvelenato da Laura su richiesta di Javier Velasco finirà in ospedale e perderà la memoria. La situazione sarà parecchio critica, visto che l’avvocato oltre a credere che sua moglie Genoveva Salmeron sia una signora della carità, sarà nuovamente convinto che Ramon Palacios sia l’omicida della defunta Celia.

Una vita, trame Spagna: Velasco geloso di Genoveva

Nelle puntate che verranno trasmesse in Spagna dal 22 al 26 giugno tutti gli abitanti si renderanno conto dell’amnesia di Felipe. Intanto la costante presenza di Genoveva nella stanza dell’avvocato non consentirà a Laura di eseguire l’ordine di Velasco. Quest'ultimo si ingelosirà, quando vedrà Salmeron prendersi sempre cura del marito.

Nel contempo Camino dopo aver discusso con Anabel e la madre, annuncerà di aver deciso di passare il resto della sua vita in convento. Felicia sotto pressione a causa dei continui litigi con la figlia e per l’insistenza di Marcos nel volerla sposare, oltre a non voler più gestire il suo ristorante vorrà lasciare il paese.

Finalmente Camino racconterà ad Anabel ciò che prova per Maite, invece Felicia preparerà tutto ciò che le serve per trasferirsi in Cantabria.

In seguito il discorso politico di Antonito sarà un successo grazie ad Aquilino, infatti diventerà un sostituto del partito conservatorio. Servante invece farà delle false promesse ai cittadini soltanto per convincerli a votarlo.

Intanto Bellita su consiglio di Aquilino accetterà la generosa offerta di Pepe Caro con la convinzione che riuscirà a recuperare la sua voce. Jose ovviamente scoprirà che sua moglie ha acquistato un unguento dal guaritore di Cabrahigo.

Marcos distrutto, Salmeron decisa a uccidere Velasco con Laura

Velasco continuerà a minacciare Laura, mentre Marcos confesserà a Liberto di aver iniziato a perdere la pazienza nell'attendere la risposta di Felicia alla sua proposta di matrimonio.

Quest’ultima dopo essere stata incoraggiata da Rosina andrà a cena con Marcos. Intanto Susana comincerà a parlare male di Sabina e Roberto, i nuovi proprietari del ristorante Nuovo secolo XX.

L’attrazione tra Miguel e Anabel sarà evidente, invece uno scagnozzo di Velasco si introdurrà nell'appartamento di Genoveva e simulerà una rapina. Jacinto si recherà in ospedale per comunicare alla darklady di non avere altra scelta oltre a quella di lasciare Felipe in balia di Laura. Quest’ultima per fortuna non porrà fine all'esistenza dell’avvocato grazie a Genoveva, che dopo aver fatto desistere la domestica dal suo orrendo intento scoprirà che è stata ricattata da Velasco. A questo punto Salmeron proporrà a Laura di uccidere Javier con il suo aiuto, e le prometterà di proteggere sua sorella Lorenza.

Marcos devastato per il fatto che Felicia abbia respinto la sua proposta di nozze, chiederà ad Anabel di tornare a vivere in Messico. Nel frattempo la Pasamar cercherà di farsi confortare dalla figlia, che sarà ancora depressa.

Il dottore inviterà Bellita a riposarsi dopo averla visitata, mentre i cittadini si accorgeranno della complicità di Roberto e Ramon Palacios. Rosina chiederà un favore personale ad Antonito, che intanto verrà messo in guardia dal padre.

Felipe non si ricorda nulla, Camino vuole internarsi in convento

Bellita farà fatica a nascondere la sua sofferenza quando il medico la metterà al corrente delle cattive condizioni delle sue corde vocali. Tuttavia, a dare una speranza a Jose Dominguez, proprio quando vorrà annullare le esibizioni, sarà il dottor Puerta.

I cittadini cominceranno ad ipotizzare dove vivrà Felipe, quando avranno l’impressione che sia tornato a fidarsi di Genoveva. In seguito Salmeron si renderà conto che Laura è andata a trovare suo marito, per ucciderlo su richiesta di Velasco. L’avvocato non appena si sveglierà dal coma non si ricorderà nulla di ciò che ha fatto negli ultimi anni, visto che continuerà ad accusare Ramon come colpevole della morte di Celia. Palacios si dispererà, quando farà i conti con una situazione già vissuta in passato.

Camino e Anabel avranno l’ennesimo litigio a seguito del ritrovamento del corpo senza vita di Ildefonso. In particolare la figlia di Marcos non riuscirà a capire come mai la sua amica abbia scelto di rinunciare all'eredità del marito per andare in convento.

Infine Camino sarà onesta con Anabel, visto che le parlerà nel dettaglio della sua storia d’amore con Maite.