Torna l'angolo dedicato alle anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno. La TV Soap, nata con il titolo di Erkenci Kus, nel giro di poco tempo, è già entrata nel cuore degli spettatori italiani. A renderla interessante sono soprattutto le intricate situazioni romantiche che ruotano attorno i personaggi di Can e Sanem.

Le anticipazioni provenienti dalla Turchia rivelano che Sanem e Can saranno costretti ad affrontare un difficilissimo momento. L'uomo, infatti, a causa di un incidente stradale, trascorrerà un periodo in ospedale in coma farmacologico. Al risveglio, non ricorderà niente della sua relazione con Sanem.

DayDreamer, spoiler turchi: Sanem e Can avranno un incidente stradale

Nelle prossime puntate di DayDreamer - Le ali del sogno, Can e Sanem organizzeranno un viaggio per visitare il mondo. Saranno entusiasti della loro scelta anche se i genitori della ragazza si opporranno con tutte le loro forze per impedirglielo.

Proprio nel momento in cui staranno per partire alla volta del loro idillio, i due innamorati avranno un brutto incidente autostradale: Sanem riporterà solo qualche piccola ferita, mentre Can subirà un grave trauma cranico. I medici, per cercare di salvarlo, saranno costretti a somministrargli dei farmaci per indurre il coma.

La ragazza, terrorizzata all'idea di perdere per sempre l'amore della sua vita, cercherà di stargli più vicino possibile e gli leggerà il suo romanzo preferito nella speranza che ciò possa destare la coscienza dell'uomo.

Trame turche dei prossimi episodi di DayDreamer: Can perderà la memoria

Gli spoiler di DayDreamer, provenienti dalla Turchia, rivelano che Can riuscirà a svegliarsi dal coma. La gioia di Sanem, però, scomparirà presto visto che l'uomo non avrà memoria dei momenti trascorsi insieme. L'ultima cosa che ricorderà sarà il party per festeggiare i quarant'anni dell'azienda pubblicitaria.

Nonostante la forte sofferenza emotiva, Sanem rifiuterà di arrendersi davanti a simili eventi e si impegnerà per aiutare il suo amato a ricordare. Purtroppo, tutti i suoi tentativi non avranno successo.

Sanem deciderà di lasciare Can

Nelle prossime puntate di DayDreamer, Sanem si renderà conto di non poter fare altro per aiutare il suo fidanzato.

Questa consapevolezza la porterà a decidere di troncare, per sempre, la loro storia d'amore. Inoltre, l'evolversi degli eventi avrà anche ripercussioni sul suo lavoro: smetterà di lavorare all'agenzia.

Sarà una scelta dettata dal profondo amore che la lega a Can. Infatti, non riterrà giusto continuare a stressarlo cercando di fargli ricordare qualcosa che, per lui, è impossibile richiamare alla memoria.

Riusciranno, comunque, ad avere il loro lieto fine?