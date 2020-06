Mercoledì 10 giugno ha debuttato su Canale 5 una nuova soap turca: Daydreamer - Le ali del sogno. Nei panni del protagonista il pubblico ha ritrovato ancora una volta il popolare attore Can Yaman, molto amato in Italia grazie al successo di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore. Dopo un iniziale assaggio con le prime tre puntate, a partire da oggi la programmazione proseguirà regolarmente alle 14:45 con il quarto appuntamento. Secondo le anticipazioni relative alla puntata in onda oggi 15 giugno Sanem si metterà nei guai introducendosi di nascosto nell'abitazione dei Divit. La giovane dovrà recuperare alcuni documenti compromettenti che riguardano Emre e Aylin.

La trama si complicherà quando Sanem si ritroverà tra le mani un anello di fidanzamento che il fratello di Can ha acquistato per la Yüksel.

Daydreamer in onda oggi 15 giugno, trama quarta puntata

La quarta puntata di Daydreamer – Le ali del sogno andrà in onda oggi 15 giugno alle 14:45. Le anticipazioni sulla trama rivelano che Emre continuerà a tramare alle spalle di Can e si servirà dell'ingenua Sanem per ostacolare il fratello. L'uomo le ordinerà di recuperare una cartella contenente documenti che comprometterebbero sia lui che Aylin. Sanem si introdurrà furtivamente in casa Divit ma verrà sorpresa da Can che pretenderà una spiegazione. La ragazza si giustificherà dicendo di avere avuto le chiavi da Emre e di essere lì per cercare una cosa che l’uomo ha dimenticato in una tasca della giacca.

Facendo così, Sanem si ritroverà tra le mani un anello di fidanzamento e fingerà di essere prossima alle nozze.

La quarta puntata di Daydreamer in onda oggi 15 giugno: trama

Le anticipazioni di Daydreamer rivelano che in realtà l'anello trovato da Sanem è stato acquistato da Emre per Aylin. La giovane dovrà inventarsi qualcosa e fingerà di essere prossima al matrimonio.

Detto questo, fuggirà dall'abitazione dei Divit ma, nella fretta, si ferirà ad un ginocchio. Una volta tornata a casa Sanem dovrà sopportare la sorella Leyla che si lamenterà di essere stata momentaneamente congedata dalle sue funzioni di segretaria alla Fikri Harika. Nel frattempo Emre scoprirà che Can è impegnato nelle trattative con una compagnia aerea per far sì che l'agenzia Divit si occupi della loro campagna pubblicitaria.

Il fratello del fotografo racconterà tutto ad Aylin che gli farà firmare un documento grazie al quale entrerà a far parte della società della Yüksel. Fatto ciò, Emre e Aylin escogiteranno un piano per boicottare l'ennesimo affare della Fikri Harika e decideranno di coinvolgere nuovamente l'ingenua Sanem. Intanto Leyla accetterà di occuparsi della contabilità della bottega alimentare della sua famiglia.