Continua l'incredibile successo di DayDreamer - Le ali del sogno sulle reti Mediaset. Le trame delle puntate della serie tv turca, in programma dal 29 giugno al 3 luglio sui teleschermi di Canale 5, svelano che Aylin Yuksel (Sevcan Yaşar) organizzerà un piano diabolico nei confronti di Can Divit (Can Yaman). In particolare, la fidanzata di Emre farà in modo che il fotografo venga accusato di plagio dopo avergli rubato le sue fotografie per una campagna pubblicitaria.

DayDreamer, anticipazioni 29 giugno - 3 luglio: Aylin si impossessa delle fotografie di Can

Le anticipazioni della serie tv turca, riguardanti le puntate in onda da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio sui teleschermi di Canale 5 annunciano ricchi colpi di scena per i fan di Can Yaman e Demet Ozdemir.

Scendendo nel dettaglio, Sanem si fingerà la fidanzata di Can per favorire il contratto tra l'imprenditore italiano Fabbri e l'agenzia pubblicitaria Fikri Harika per cui lavora. Nel frattempo la diabolica Aylin si impossesserà del cellulare di Emre per rubare le fotografie della campagna sociale a favore delle donne, scattata da Divit. Aylin, arrabbiata per essere stata messa in secondo piano, pubblicherà i fotogrammi in modo da accusare l'affascinante fotografo di plagio. Purtroppo il piano della giovane avrà il successo sperato, in quanto il figlio di Aziz avrà grossi grattacapi con la commissione disciplinare. Dall'altro canto, Emre sospetterà che dietro tutto questo ci sia lo zampino della sua fidanzata.

Sanem comunica a Divit che è sospeso dall'associazione mondiale dei fotografi

Dagli spoiler di DayDreamer - Le ali del sogno si evince che la sorella di Leyla apprenderà che Can è stato sospeso dall'associazione mondiale dei fotografi dopo essere stato incolpato di plagio. Sanem (Demet Ozdemir), a questo punto, correrà subito da lui per informarlo del provvedimento preso nei suoi confronti.

Per tale ragione, il fotografo dovrà affrontare le gravi conseguenze per la sua reputazione, che rischia di andare in frantumi.

Successivamente Aydin confiderà i suoi patemi d'animo a Ceycey e Ayhan. I due giovani, a questo punto, decideranno di aiutare l'aspirante scrittrice a recuperare credibilità nei confronti di Divit.

I due amici, infatti, riusciranno a scovare l'abitazione della persona che ha tentato di mettere nei guai il fotografo. Purtroppo le loro intenzioni saranno intercettate e fermate da Emre (Birand Tunca), che gli metterà i bastoni tra le ruote. Come continuerà la story-line? In attesa di nuovi avvenimenti si ricorda che la prima e unica stagione della serie tv è visibile sul servizio in streaming Mediaset Play.