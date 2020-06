La verità sullo scambio delle culle sarà al centro delle puntate di Beautiful in programma dal 29 giugno al 3 luglio su Canale 5. Gli spoiler della soap opera americana svelano che Thomas Forrester (Matthew Atkinson) scoprirà che Phoebe è in realtà Beth durante un faccia a faccia con Flo Fulton (Katrina Bowden). Il giovane sembrerà deciso a raccontare tutto alla sorella Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), se il colpo di scena non fosse dietro l'angolo. Xander Avant, invece, sarà sopraffatto dai sensi di colpa come Brooke nei confronti di Hope Logan (Annika Noelle).

Beautiful, anticipazioni 29 giugno - 3 luglio: Thomas scopre che Phoebe è in realtà Beth

Le anticipazioni della soap opera americana, trasmesse da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio sui teleschermi di Canale 5 svelano importanti novità per i fan. Nel dettaglio, Brooke avrà dei rimorsi di coscienza per non essere riuscita a impedire a Hope di lasciare Liam. La moglie di Ridge, infatti, crederà che la figlia sia solo vittima delle manipolazioni di Thomas. A tal proposito, la ragazza confesserà i motivi che l'hanno spinta a prendere le distanze dallo Spencer durante un confronto con sua madre.

Intanto, il padre di Douglas esigerà di avere un confronto con Flo dopo aver capito che nasconde qualcosa di importante sul suo passato.

Durante il faccia a faccia la Fulton, ormai con le spalle al muro, racconterà di essere una complice del dottor Reese, tanto da aver inscenato una finta gravidanza a Las Vegas. In particolare, la giovane racconterà che Beth non è altro che Phoebe. Zoe, invece, cercherà di convincere Xander a tenere la bocca chiusa sullo scambio delle culle.

Fortunatamente l'Avant non accetterà di essere implicato in questa terribile menzogna, che sta facendo soffrire la Logan.

Xander sopraffatto dai sensi di colpa, il Forrester vuole svelare la verità a Steffy

Nelle puntate di Beautiful in onda prossima settimana (29 giugno - 3 luglio), Xander apparirà schiacciato dai sensi di colpa, temendo che questa scabrosa vicenda possa avere tragiche conseguenze per tutti quelli che ne sono coinvolti.

A tal proposito, Zoe cercherà di convincere il cugino di Maya a non tradire il loro segreto, creando così una violenta discussione. In questo frangente, la Buckingham ricorderà all'Avant che lei, il dottor Reese e Flo potrebbero finire in galera se il segreto di Beth venisse a galla. Alla fine, il ragazzo cederà alle suppliche della modella, sebbene a malincuore.

Allo stesso tempo, Thomas correrà da Steffy per rivelare di aver scoperto che Phoebe è in realtà la bambina avuta da Hope durante il tragico parto sull'Isola di Catalina. Purtroppo il giovane Forrester non troverà il coraggio di dire alla sorella la verità sullo scambio delle culle. Alla fine, il figlio di Ridge si ritirerà indietro in quanto è convinto che la Logan tornerebbe da Liam qualora lo venisse a sapere.