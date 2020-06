Che Dio ci aiuti, la fiction di Rai 1 che ormai da anni riscuote un grande successo di pubblico anche con le repliche come in questo periodo, annovera nel cast, il bello e bravo attore Gianmarco Saurino. Il ragazzo presta il volto all'avvocato Nico e sarà presente anche nella sesta stagione della serie. Di recente ha rilasciato una breve intervista a Tv Mia nella quale ha svelato di aver un rito scaramantico al quale non rinuncia mai prima di girare una scena. Non solo, il bravo interprete ha parlato anche dei suoi impegni futuri e di come sarà il suo personaggio nella sesta stagione di Che dio ci aiuti dove sarà ancora una volta uno dei protagonisti.

Gianmarco Saurino: 'Prima di girare una scena, ascolto la musica classica'

Gianmarco Saurino, l'attore che in Che dio ci aiuti interpreta il ruolo dell'avvocato Nico ha rilasciato una breve intervista nella quale ha parlato di ciò che fa prima di girare una scena e dei suoi prossimi impegni lavorativi. Il giovane attore a tal proposito ha detto: "Per interpretare al meglio Nico, prima di recitare le scene ascolto musica classica ad altissimo volume, ma per non disturbare nessuno, mi metto in un angolino e indosso le cuffie. Se Nico deve affrontare un momento difficile, ascolto Vivaldi o Beethoven, se invece si tratta di una scena d'amore, ascolto Tutte le volte di Eman".

Gianmarco Saurino: 'Presto debutterò al cinema'

Il bello e bravo attore Gianmarco Saurino, il quale presta il volto a Nico in Che dio ci aiuti, ha parlato dei suoi prossimi impegni lavorativi ed ha svelato una grande novità sul suo futuro. A tal riguardo, il giovane interprete ha detto che presto tornerà sul set di Che dio ci aiuti per iniziare le riprese della sesta stagione della fiction.

Una volta che avrà terminato con la fiction Rai, andrà sul set di Doc-nelle tue mani per girare le ultime quattro puntate (la fiction con protagonista Luca Argentero è andata in onda in versione ridotta, in quanto a causa dell'emergenza sanitaria non sono riusciti a portarla a termine). Inoltre ha svelato che presto farà il suo debutto assoluto al cinema nel film dal titolo Maschile singolare per la regia di Matteo Pilato e Alessandro Guida.

Gianmarco Saurino: 'Il Nico che conosciamo si farà da parte'

Infine, Gianmarco Saurino ha parlato di ciò che accadrà al suo Nico in che Dio ci aiuti 6. Il giovane interprete ha rivelato che il suo personaggio sarà molto diverso da come il pubblico lo conosce, in quanto alcune cose che gli accadranno lo faranno maturare molto. Il giovane attore ha detto: "Sarà la stagione della maturità per Nico, il cui percorso giungerà al termine. Si ritroverà a dover dare delle risposte ad alcune domande che forse non si era mai posto prima. Quel Nico che pensava solo a divertirsi anche con le donne, si farà da parte". Secondo le parole del giovane interprete, dunque, i telespettatori vedranno Nico profondamente cambiato.