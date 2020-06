La Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno che in lingua originale si chiama Erkenci Kus sta appassionando sempre di più i telespettatori italiani. Intanto le anticipazioni in arrivo dalla Turchia dicono che prossimamente si assisterà a un momento romantico piuttosto atteso.

Sanem Aydin (Demet Özdemir), proprio quando farà i conti con l’inaspettato ritorno di Polen (Kimya Gokce Aytac), capirà che l’uomo che ha fatto breccia nel suo cuore è Can Divit (Can Yaman). Scendendo nel dettaglio il fotografo e l’aspirante scrittrice si daranno il loro primo vero bacio, dopo essersi resi conto di amarsi.

DayDreamer, anticipazioni turche: Sanem crede che Can sia tornato con la sua ex

Le anticipazioni svelano che ci sarà una svolta per Sanem, che riuscirà a scoprire l’identità del suo Albatros. Tutto avrà inizio quando la giovane non si lascerà sopraffare dal ritorno di Polen, dopo aver capito di provare dei sentimenti per Can.

Sanem per impedire alla sua rivale in amore di trascorrere del tempo in compagnia dell’ex fidanzato organizzerà una festa di compleanno per la stessa e inviterà tutti i suoi colleghi di lavoro. A gran sorpresa l’aspirante scrittrice non prenderà parte al party, perché Guliz le farà sapere che Polen ha trasferito tutte le sue cose nell’appartamento di Can. Dopo le parole pronunciate dall’assistente della Fikri Harika, la sorella di Leyla sospetterà che il primogenito di Aziz abbia chiarito con la sua ex.

A questo punto, abbastanza turbata, Sanem raggiungerà Ceycey nello stesso teatro in cui fece la conoscenza del misterioso Albatros. Nel contempo Can apprenderà - tramite Guliz - che Sanem sia convinta che lui e Polen siano tornati insieme, quindi deciderà che è arrivato il momento per uscire allo scoperto.

In particolare il fotografo vorrà far sapere a Sanem di essersi innamorato di lei e - per dichiararsi - indosserà lo stesso smoking che aveva il giorno in cui si erano dati un bacio per sbaglio.

Sanem e il primogenito di Aziz si baciano, Polen decide di partire

Il primogenito di Aziz, anche se la festa di Polen non sarà ancora terminata, si recherà subito al teatro con la certezza di trovare Sanem e Ceycey.

Intanto la sorella di Leyla non appena rimarrà da sola ripenserà a tutti momenti vissuti nell’azienda dei Divit in compagnia di Can, compreso l’incontro al buio con l’uomo che ha fatto breccia nel suo cuore. Successivamente Sanem salirà sul palco, e pochi minuti dopo verrà raggiunta da Can. La giovane non appena riconoscerà le scarpe del suo datore di lavoro riunirà tutti i tasselli del puzzle, e non farà fatica a comprendere che si tratta proprio di Albatros. Finalmente Can e Sanem si scambieranno quindi un appassionante bacio.

Quest’ultima dopo aver esultato di gioia farà ritorno nella propria abitazione da sola, e metterà al corrente Ayhan e Osman di quanto accaduto. Sanem dopo alcuni consigli del macellaio finirà per dubitare nuovamente del suo capo, ma darà l’impressione di non volerlo perdere per alcun motivo.

Anche Can avrà lo stesso pensiero dell’aspirante scrittrice, dato che sarà deciso a rimanerle accanto; inoltre l'uomo troverà una lettera di Polen che gli comunicherà di aver deciso di lasciare Istanbul, dopo aver fatto il possibile per riconquistarlo.