Le avventure dello sceneggiato DayDreamer - le ali del sogno sono sempre più intriganti. Nelle puntate che i telespettatori italiani vedranno prossimamente Polen (Kimya Gocke Aytac) farà una scioccante scoperta quando rimetterà piede ad Istanbul per riconquistare l’ex fidanzato Can Divit (Can Yaman).

La donna deciderà di restare in Turchia dopo aver appreso che il fotografo di fama mondiale l’ha lasciata a causa di Sanem Aydin (Demet Özdemir).

DayDreamer, spoiler turchi: Sanem rinuncia a confessare il suo amore a Can

Le anticipazioni turche dei prossimi episodi della serie tv svelano che il ritorno di Polen farà allontanare Can e Sanem.

La donna sarà decisa a tornare tra le braccia del suo ex fidanzato a tutti i costi. Tutto comincerà nel momento in cui il primogenito di Aziz metterà fine alla sua storia d’amore con Polen telefonicamente. Quest’ultima, dopo essere stata lasciata dal fotografo senza alcuna spiegazione, rimetterà piede in Turchia con l’intenzione di avere un chiarimento.

La scienziata farà la conoscenza di Sanem proprio nel momento in cui la giovane si recherà a casa di Can per dichiarargli il suo amore e convincerlo a non partire. L’aspirante scrittrice desisterà dal suo intento non appena Polen le dirà di essersi presa una pausa al lavoro per far tornare Divit sui suoi passi. Quest’ultima si presenterà diverse volte alla Fikri Harika per far cambiare idea al fotografo che ribadirà di non amarla più.

La ragazza farà fatica ad accettare la decisione di Can ed in una circostanza berrà più del dovuto con il fratello di Emre che sarà costretto a riaccompagnarla a casa.

Polen capisce che il suo ex ama Aydin, il primogenito di Aziz pronto a dichiararsi

La situazione si complicherà ulteriormente nell’istante in cui Can deciderà di rimanere da solo nel suo capanno situato nel bosco.

Non appena la sua rivale le chiederà notizie del primogenito di Aziz, la sorella di Leyla la condurrà dall’uomo. Polen comprenderà che il cuore dell'ex fidanzato batte per Sanem quando lo vedrà sospirare davanti ad alcune foto della giovane. Inoltre la donna, convinta di conoscere tutti i segreti di Can, si domanderà per quale motivo non sapesse dell’esistenza del rifugio segreto di Divit.

Dopo aver scoperto finalmente l'amara verità, Polen darà sempre più fastidio a Can e Sanem. In particolare la donna, oltre ad esigere di lavorare nell’azienda dei Divit, deciderà di non tornare a Londra per impedire all'ex fidanzato di avvicinarsi troppo ad Aydin. Intanto quest’ultima per l’ennesima volta sceglierà di non dichiararsi al suo capo con la convinzione che prima o poi tornerà con Polen.

Infine Guliz comunicherà a tutti i dipendenti della Fikri Harika che Sanem non è più fidanzata con Osman. Questo dettaglio ovviamente non sfuggirà a Can che, avendo intuito già da tempo che la sua dipendente non fosse impegnata, sarà deciso a dirle ciò che prova per lei.