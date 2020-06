Nei prossimi episodi italiani della famosa telenovela spagnola Una vita i telespettatori rivedranno Milagros (Daniela Rubio), la figlia che Ramon Palacios (Juanma Navas) ha avuto dalla defunta moglie Trini Crespo (Anita del Rey).

Precisamente nel capitolo numero 1.016 la sorella di Maria Luisa e Antonito farà ritorno ad Acacias 38 dopo dieci anni, per conoscere il proprio genitore che in passato si è visto costretto a spedirla in Francia a causa del suo arresto. Il primo approccio tra il ricco borghese e Milagros purtroppo non sarà per niente positivo, poiché sembreranno due sconosciuti.

Una vita spoiler: la piccola Milagros ritorna ad Acacias 38

Le anticipazioni delle puntate che i fan spagnoli hanno già visto lo scorso anno e che occuperanno Canale 5 tra qualche settimana, svelano che Ramon apprenderà dell’arrivo ad Acacias 38 della figlia Milagros. Quest’ultima continuerà a vivere a Parigi con la sorella Maria Luisa e il cognato Victor, dove successivamente metterà il padre al corrente del suo ritorno tramite una missiva.

Il Palacios Senior dopo aver ricevuto la lieta notizia entrerà in crisi, poiché non saprà quale atteggiamento assumere nei confronti della sua ultima erede. Il ricco borghese sceglierà di accogliere la sua terzogenita dandole un piccolo regalo, precisamente una scatola magica contenente un pagliaccio.

Dopo essersi ricongiunti, Ramon e Milagros non riusciranno a trattenere le lacrime per la troppa emozione. La gioia del Palacios però svanirà in fretta, non appena la sua consanguinea apparirà parecchio turbata al tal punto di andarsene via dopo aver visto il suo dono.

Il Palacios si sente in colpa, Carmen decisa a far riconciliare Ramon con la sua terzogenita

Dopo essersi reso conto di non conoscere affatto sua figlia, Ramon verrà a conoscenza tramite Lolita che la sua bambina ha la fobia dei clown per aver assistito a uno spettacolo di un circolo finito in modo drammatico.

Per la precisione a terrorizzare la piccola Palacios fu la parrucca di un pagliaccio rovinata da un incendio.

Successivamente Ramon cercherà di farsi perdonare da Milagros peggiorando ancora di più la situazione. L’uomo organizzerà una cena al ristorante Nuovo Secolo XX dei Pasamar: in tale circostanza la piccola Palacios farà i conti con un forte shock anafilattico quando assaggerà un dolce con le noci. Ramon sarà assalito dai sensi di colpa per aver fatto sentire di nuovo male il suo stesso sangue, soprattutto perché gli aveva fatto sapere della sua allergia in una delle sue lettere. A cercare di portare il sereno nella famiglia Palacios ci penserà Carmen, anche se sarà decisa a porre la parola fine alla sua relazione con il ricco borghese per aver tentato di farla somigliare a Trini.

L’ex domestica di Samuel quindi nonostante continuerà ad essere arrabbiata con Ramon, farà il possibile per farlo riconciliare con Milagros.