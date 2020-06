Ennesima polemica social per Giulia De Lellis: la didascalia che la ragazza ha scelto per il suo ultimo post Instagram, secondo tanti altro non è che una frecciatina all'ex fidanzato Irama. Sotto alla foto "incriminata", Andrea Damante ha lasciato un commento che potrebbe confermare i sospetti di molti: l'emoticon dei popcorn, come a volersi godere lo spettacolo.

Foto al mare con polemica per Giulia De Lellis

Il weekend appena trascorso, è stato il primo di relax al mare per una delle coppie più chiacchierate dal Gossip nostrano: Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due hanno usato i social network per condividere con i loro tantissimi fan foto e video della giornata in barca che hanno trascorso: la location scelta dagli ex di Uomini e donne per una breve fuga romantica, è Ponza.

Tra i tanti scatti che l'influencer ha pubblicato sul suo profilo Instagram, uno in particolare sta facendo tanto discutere.

"Meditarranean", è la didascalia che la bella 24enne ha scritto sotto a due sue immagini in posa in costume da bagno, che in poche ore hanno raccolto quasi 300mila "mi piace".

Il pensiero che hanno avuto molti leggendo quella parola, è alla nuova canzone di Irama che sta impazzando nelle radio da qualche settimana (il cui titolo è appunto "Mediterranea").

Secondo i più critici, infatti, la romana potrebbe aver voluto lanciare una frecciatina al cantante che ha frequentato per qualche mese più di un anno fa, lo stesso col quale pare non sia rimasta in ottimi rapporti.

Il commento del 'Dama' al post di Giulia De Lellis

Ad alimentare i sospetti su una possibile stoccata social di Giulia De Lellis all'ex Irama, è il commento che Andrea Damante ha lasciato sotto allo scatto in questione, una semplice emoticon che molti hanno interpretato come una conferma indiretta al gossip che sta impazzando nelle ultime ore.

Il dj, infatti, ha scelto i popcorn per esprimersi sulle foto al mare della compagna, quelle che probabilmente ha scattato lui stesso tra un tuffo e una tintarella sotto il sole di Ponza.

L'influencer e il vincitore di Amici (sia della versione classica che di quella speciale per beneficenza che si è conclusa pochi giorni fa), dunque, sono stati insieme per qualche mese nell'autunno del 2018: il loro amore è stato documentato passo passo delle riviste di gossip, dal suo inizio alla rottura improvvisa nell'inverno del 2019.

Si vocifera che sia stato un tradimento di Filippo (con l'attuale compagna, la modella Victoria Stella) a mettere fine alla relazione con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ma nessuno dei due ha mai confermato questi rumors nelle varie interviste che hanno rilasciato a riguardo.

Weekend d'amore e proteste per Giulia De Lellis

Quello appena trascorso, però, è stato un fine settimana altalenante per Giulia De Lellis: la ragazza, infatti, si è goduta un po' di relax al mare con il fidanzato e alcuni amici, ma ha anche dovuto far fronte ad un piccolo problema.

Come ha fatto sapere lei stessa tramite il suo profilo Instagram, l'influencer si è ritrovata a protestare per l'eccessiva invadenza dei paparazzi nella sua vita.

Pubblicando uno scatto di due persone con la macchina fotografica in mano fuori dalla sua abitazione, la romana ha voluto dimostrare quanto poco rispetto ci sia nei suoi confronti e in quelli delle persone che condividono con lei le giornate.

"Ma è possibile che io non possa girare in mutande in casa mia? Ho un'ansia perenne, in casa mia. Non lo trovate assurdo e scorretto?", ha chiesto la giovane ai suoi tantissimi fan dopo aver precisato che i paparazzi si sarebbero introdotti per l'ennesima volta in una proprietà privata pur di scattarle delle foto con Damante.