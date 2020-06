Dopo giorni di attesa e dubbi, è stata finalmente resa nota la data di partenza ufficiale di Tempatation Island 2020. Martedì 7 luglio prenderà il via il reality sui sentimenti anche se non è ancora ben chiaro come potrà svolgersi rispettando tutte le regole di distanziamento sociale legate all'emergenza sanitaria da coronavirus. Da tempo Raffaella Mennoia annunciava che i provini stavano avendo luogo ma l'ufficialità della messa in onda è stata resa nota solo ieri 8 giugno.

La data di partenza di Temptation Island è il 7 luglio

Temptation Island farà compagnia ai telespettatori di Canale 5 anche in questa 'strana' estate 2020: il docu-reality è pronto a mettere alla prova i sentimenti di sei coppie, sempre che il numero dei partecipanti resti uguale a quello degli anni precedenti.

Al timone del programma, prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay Italia, sotto il patrocinio di Maria De Filippi, ci sarà anche quest'anno Filippo Bisciglia, divenuto ormai simbolo del reality stesso.

Tanti sono i dubbi circa le modalità in cui si svolgerà Temptation Island: gli altri anni i fan del programma sono stati abituati a vedere balli, giochi e talvolta anche avvicinamenti pericolosi tra tentatori e fidanzati, ma adesso è chiaro che qualcosa dovrà necessariamente cambiare. La speranza è che tutto possa tornare prestissimo alla normalità, ma se il programma verrà trasmesso dal 7 luglio, le riprese dovranno partire a breve. Solitamente, i partecipanti si recano in Sardegna, e non è escluso che anche questa volta a location resti la stessa anche perché i viaggi in Italia sono consentiti.

Come si svolgerà il docu-reality?

Nonostante la certezza della presenza del docu-reality, ancora non sono stati resi noti i nomi dei partecipanti, né nessun altro particolare. In ogni caso, la notizia della presenza di Tempatation nel palinsesto, ha reso felici moltissimi fan. Se Uomini e Donne sta chiudendo i battenti per dare spazio alla soap turca DayDreamer-Le ali del sogno, i telespettatori della Rete Ammiraglia Mediaset continueranno a sognare con storie d'amore romantiche e a tratti anche intriganti.

Le coppie di fidanzati saranno così forti da resistere a tutte le tentazioni?

Se la partenza verso il villaggio sardo verrà confermata, ben presto le coppie verranno presentate come accade ogni anno attraverso i promo ufficiali che verranno andate in onda. Non è escluso che per potersi relazionare con i tentatori e le tentatrici liberamente, gli innamorati debbano passare un periodo di quarantena e sottoporsi al tampone per essere certi di essere sani.

Sono tutte supposizioni, ma la certezza di Tempatation Island c'è: il palinsesto ufficiale è da sempre una garanzia.