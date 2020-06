Diletta Leotta torna a parlare del furto subito in casa qualche giorno fa. La conduttrice di Dazn, infatti, al rientro nella sua abitazione in corso Como a Milano ha trovato la sua abitazione violata dai ladri. I malviventi avrebbero asportato la cassaforte portando via orologi, gioielli e anche denaro contante. Si era ipotizzata, dalle prime ricostruzioni dopo il furto, una somma di circa 150.000 per la refurtiva. Leotta stessa, tuttavia, ha definito queste cifre come frutto di fantasia parlando di "somme assurde".

Leotta su Instagram: 'Purtroppo il furto è avvenuto nell'unico momento in cui i paparazzi non c'erano'

Diletta Leotta su Instagram ha voluto anche levarsi qualche sassolino dalle scarpe. A partire dalla cifra sottratta nell'appartamento fino alla possibilità, ipotizzata da qualche media, che possa essere incinta e attendere un figlio da Daniele Scardina. Leotta senza perdere sorriso e ironia ha scritto su Instagram un post molto chiaro su tempismo e fantasia. "I settimanali - scrive la presentatrice di Dazn - sanno cose che io non so". E prosegue parlando di nuovi amori, somme che definisce assurde rubate in casa e dolci attese. Leotta afferma che, purtroppo, l'unica cosa vera di tutto questo sia il furto avvenuto.

E si rivolge ironicamente ai paparazzi sottolineando che l'azione dei malviventi si è verificata nell'unico momento in cui non erano sotto casa sua. "I ladri - scrive Leotta - dovevate fotografare". Le indagini sul furto a casa Leotta sono ancora in corso, i ladri dalle prime ricostruzioni sono entrati nell'appartamento al nono piano del palazzo rompendo una finestra.

Diletta pronta per la ripresa del campionato che segue per la piattaforma Dazn

Diletta Leotta è stata vista in questi giorni in giro per Milano insieme al suo autista. Per la presentatrice siciliana, si intensificano ora gli impegni vista la ripresa della serie A di calcio. Leotta come noto conduce i pre e i post partita delle sfide più importanti del campionato di cui la piattaforma Dazn detiene i diritti.

Sempre in chiave ironica nei giorni scorsi aveva commentato il furto con Valerio Staffelli, inviato di Striscia la notizia. Staffelli ha consegnato il tapiro d'oro, simbolo della trasmissione. Diletta ha evidenziato che si tratta del quinto in carriera e ha ironizzato che i ladri non hanno rubato gli altri quattro esposti in bella vista nella sua abitazione. Nell'intervista a Staffelli ha anche detto che se ci fosse stato a casa Daniele Scardina, alias King Toretto, pugile e fidanzato della Leotta, probabilmente la storia sarebbe andata in modo diverso.