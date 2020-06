Fabrizio Corona ha scontato la sua pena e, attraverso un messaggio mandato in onda nella puntata in diretta di Live - Non è la D'Urso, domenica 14 giugno, ha commentato la sentenza del processo che lo vedeva coinvolto.(La Cassazione ha annullato la condanna di ulteriori nove mesi da scontare). Fabrizio ha detto di non essere ancora felice, ma sollevato e non vede l'ora di portare al mare e in giro per il mondo suo figlio Carlos Maria.

Fabrizio Corona manda un video a Live

Fabrizio Corona ha fatto un video messaggio per la trasmissione Live - Non è la D'Urso in cui ha commentato il suo stato d'animo dopo la sentenza, dicendo di non essere felice, ma sicuramente sollevato, in quanto si è tolto una grande preoccupazione.

Corona ha proseguito dicendo che spesso le cose non vanno come devono andare e questi 9 mesi sono stati importanti perché finalmente riesce a vedere la luce che lo porterà un giorno ad avere piena libertà.

Corona chiede una rivisitazione della sua storia giudiziaria: 'Credo di aver pagato'

Fabrizio ha proseguito poi dicendo che nel suo caso, occorrerebbe una rivisitazione della sua storia giudiziaria, cercando di capire anche quello che lui ha provato, in seguito alle pesanti accuse mosse nei suoi confronti nel 2016, dove è stato accusato di associazione a delinquere ed è finito in prigione. Alla luce delle pene che ha scontato, Corona ha detto di aver perso la sua libertà più di nove anni fa, secondo lui ormai ha pagato e ha detto che il percorso che ha fatto gli è servito.

Corona desidera viaggiare con il figlio Carlos e poter rivedere il mare

Corona ha proseguito il video, dicendo che gli piacerebbe che venissero rivisti i giudizi etico-morali che gli sono stati dati nel corso del tempo e che le persone possano guardare, in modo oggettivo, la sua vicenda giudiziaria. L'ex re dei paparazzi ha continuato affermando che sta scontando ancora la sua pena, in quanto rispetta le regole e ha detto di essere cambiato.

L'ultima carcerazione ha lasciato qualcosa di unico ed indelebile dentro l'imprenditore e che non riuscirà a farlo capire. Fabrizio è fiducioso e farà di tutto per riacquistare la piena libertà molto presto, perché ha il desiderio di partire e viaggiare per il mondo con suo figlio Carlos, cosa che non fa da 9 anni.

Non appena sarà libero, Fabrizio andrà in un posto vicino a fare un bagno al mare con il figlio. Corona non vede l'ora di rivedere il mare perché, a detta sua, per chi non ha più la libertà, il mare rappresenta la cosa più bella che ci sia. Alla fine del video messaggio ha voluto ringraziare tutte le persone che da anni lo sostengono e che gli sono state vicino e ha terminato dicendo: ''La mia storia non è finita, anzi, sentirete presto parlare di me''.