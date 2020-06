Asia Argento smentisce di aver aggredito Morgan nel sonno, e a Live-non è la d'Urso aggiunge: "Si deve far curare, non solo disintossicare". Il cantante qualche settimana fa aveva accusato l'ex compagna di averlo picchiato mentre dormiva.

Asia Argento risponde alle accuse di Morgan a Live-non è la d'Urso

Asia Argento è stata una delle ospiti della puntata di Live-non è la d'Urso andata in onda domenica 14 giugno. L'attrice si è dovuta difendere da alcune affermazioni che Morgan aveva fatto sul suo conto, accusandola di averlo picchiato durante il sonno e di non poter vedere la figlia Anna Lou a causa del pessimo carattere di Asia.

Barbara d'Urso ha mostrato in un video le dichiarazioni del cantante, rilasciate a maggio, e Argento, in collegamento da casa, dopo averle viste ha detto: "Direi genio se non fosse un mentecatto''. L'attrice ha spiegato di aver lasciato 14 anni fa l'ex leader dei Bluvertigo: "L'ho lasciato 'sto matto, 14 anni fa, mi son salvata, io e mia figlia siamo andate via dalle sue grinfie di persona malata di mente". Quindi ha aggiunto che di notte dorme e di certo non ha mai aggredito Morgan.

'Morgan è una persona che ha gravi problemi'

Barbara d'Urso, nel momento in cui l'attrice ha chiarito di non aver mai aggredito Morgan di notte, le ha chiesto come mai allora l'ex compagno abbia rilasciato dichiarazioni non vere, e Argento ha risposto: "Perché è matto, ma perché questo dovrebbe fare a Sanremo questa pagliacciata?

Perché è matto". L'artista romana ha proseguito chiamando in causa l'attenzione mediatica che viene riservata al cantante: "Noi, voi, gli altri, alimentiamo la sua pazzia, dandogli spazio, facendolo parlare. È una persona che ha dei gravi problemi e si dovrebbe curare, non solo disintossicare, però sicuramente senza telecamere".

La figlia di Dario Argento ha quindi aggiunto: "Per lui è sempre una specie di delirio narcisistico, che in realtà è una malattia mentale".

Morgan vuole disintossicarsi davanti alle telecamere: il commento di Argento

Morgan ha dichiarato di volersi disintossicare, e ha affermato in alcune interviste rilasciate nelle ultime settimane, di aver iniziato un percorso con alcuni medici che già lo seguivano e che sta avendo il supporto dell'ex fidanzata Angelica.

Dopo la fine della sua ultima relazione, il cantante ha trovato difficoltà ed assenza di motivazione nel continuare la disintossicazione, e ha spiegato che se ci fossero le telecamere a seguire il suo percorso sarebbe invogliato ad andare avanti.

Asia Argento, dopo aver visto i video con le dichiarazioni di Morgan, ha detto: "Quest'uomo non è in grado di prendersi una responsabilità", poiché a suo parere l'ex compagno accusa chiunque per i suoi fallimenti.