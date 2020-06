Dopo aver preso parte allo spin-off di Amici di Maria De Filippi datato 2019, Amici Celebrities, la coppia formata da Filippo Bisciglia e Pamela Camassa è tornata al centro dell'attenzione mediatica. Questo per via di un Gossip giunto in rete nelle ultime ore, secondo cui la stessa sarebbe in procinto di avere un bambino. A divulgare il pettegolezzo in questione è stato il settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Nuovo, nell'ultimo numero disponibile in edicola dal 9 giugno 2020. Attraverso delle Instagram stories Filippo ha, però, smentito il gossip, sostenendo che la Camassa non è in dolce attesa.

Bisciglia smentisce il rumor sulla gravidanza della Camassa

Riattivatosi tra le sue Instagram stories nelle ultime ore, Filippo Bisciglia ha destinato un nuovo messaggio al popolo del web in cui ha voluto riportare la sua verità dei fatti dopo il gossip lanciato da Nuovo, che lo vedrebbe in attesa di un figlio da Pamela Camassa.

"Mentre stavo pitturando il mio balcone - si legge tra le righe del suo messaggio - mi sono arrivati tantissimi messaggi, a partire da amici giornalisti, di auguri per una dolce attesa. Ragazzi, non è assolutamente vero. Non so perché abbiano scritto una cosa del genere. Smentisco questa cosa, purtroppo. Chissà, magari in un futuro, ma per ora non è così".

E se da un lato Bisciglia ha commentato l'indiscrezione di Nuovo sulla sospetta gravidanza, dal suo canto la Camassa ha invece preferito non esprimersi al riguardo.

Da dove parte l'indiscrezione

Stando a quanto riportato da Nuovo, Pamela Camessa e Filippo Bisciglia avrebbero annunciato molto presto una gravidanza. L'indiscrezione in questione è stata a quanto pare ripresa da alcune fonti vicine alla coppia, secondo cui i due vip avrebbero nascosto ai fan e ai media il presunto imminente arrivo di un primogenito.

Sempre secondo il gossip lanciato dalla rivista, inoltre, Bisciglia ne avrebbe dato lieto annuncio in occasione dell'edizione 2020 di Temptation Island, il docu-reality sui tradimenti da lui condotto su Canale 5 e ideato da Maria De Filippi.

Il celebre gioco sui sentimenti riaprirà i battenti il prossimo 7 luglio e il conduttore capitolino, diventato famoso nel 2006 grazie alla sua partecipazione al Grande fratello, non ha mai nascosto negli ultimi anni il suo desiderio di mettere al mondo un figlio.

Bisciglia fa coppia con la vincitrice di Amici Celebrities da almeno 12 anni; i due hanno capito di essere fatti l'una per l'altra superando insieme una loro recente crisi d'amore e, in un' intevista concessa proprio a Nuovo, anche la Camassa ha espresso il sogno di avere un bambino. “Filippo me lo chiede già da qualche anno - aveva affermato -. Visto che lui adora i bambini sarebbe davvero un bravo papà. Fino a oggi sono stata io a non volerne. Ma credo che adesso sia arrivato il momento giusto per fare un figlio“.

La Camassa si riattiva su Instagram

Nelle ultime ore Pamela Camassa è tornata attiva sul suo profilo Instagram, dove ha condiviso con il web una nuova foto in cui appare serena mentre stringe tra le braccia un cane, che lei considera "un nipote".

Così come emerge dall'ultimo post pubblico della modella. "Baffo - si legge nella descrizione del tenero scatto -, #nipotinoacquisito". Il nuovo post della modella ha, intanto, ottenuto in poco tempo oltre 4mila like e sotto lo stesso non sono mancati i commenti del web. E tra quest'ultimi, emerge quello in cui un utente chiede alla modella di pronunciarsi in merito all'indiscrezione di Nuovo sulla presunta gravidanza: "Pamela, ma è vero che aspetti un bimbo?".