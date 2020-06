I fan di Temptation Island possono gioire: Mediaset poco fa ha reso pubblica la data in cui il reality debutterà su Canale 5 con la sua nuova edizione dedicata alle coppie non famose.

Filippo Bisciglia, dunque, tra circa un mese guiderà il viaggio nei sentimenti di persone comuni che hanno deciso di mettersi alla prova nel format estivo: l'esordio è previsto per martedì 7 luglio.

La data del debutto del nuovo Temptation Island

Poco fa è stata resa nota una novità su uno dei format più amati e seguiti dal pubblico: Temptation Island sta per tornare in televisione con un'edizione tutta nuova. Contrariamente a quello che si è vociferato nella scorse settimane, non sarà la versione Vip del reality la prima ad andare in onda quest'estate: i vertici Mediaset hanno infatti deciso di lasciare la regolare programmazione delle due trasmissioni, facendo debuttare prima quella con un cast composto da persone comuni.

Publitalia ha appena reso noti i palinsesti di Canale 5 dei prossimi mesi e T.I. è confermato nella prima serata del martedì a partire dal 7 luglio, ovvero tra un mese esatto.

Il programma condotto da Filippo Bisciglia, dunque, sta scaldando i motori: nelle prossime settimane la redazione completerà la scelta delle coppie che per 21 giorni si lasceranno tentare da ragazzi/e single in due diversi villaggi della Sardegna.

L'edizione Vip di Temptation Island dovrebbe svolgersi in autunno

Martedì 7 luglio, dunque, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island Nip, quella incentrata sulle vicissitudini amorose di persone che non fanno parte del mondo dello spettacolo. Il presentatore sarà ancora una volta Filippo Bisciglia e le registrazioni in Sardegna dovrebbero cominciare a brevissimo.

L'autrice Raffaella Mennoia, infatti, alcuni giorni fa ha dichiarato a "Uomini e Donne Magazine" che alcune coppie del cast erano già stata selezionate, ma per avere certezza sul ritorno del programma in Tv si dovevano attendere gli ultimi sviluppi dell'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia a marzo scorso.

Il reality Mediaset, comunque, farà compagnia ai telespettatori a luglio e ad agosto, per poi passare il testimone all'altra versione del format, quella dedicata agli amori tormentati dei Vip: in autunno infatti Alessia Marcuzzi racconterà per il secondo anno consecutivo il viaggio nei sentimenti di personaggi noti.

Dubbi sul meccanismo di Temptation Island

A un mese dal debutto su Canale 5 di Temptation Island, ancora non si sa quali saranno i comportamenti che i vari protagonisti del cast potranno assumere davanti alle telecamere. Nel rispetto delle norme di distanziamento sociale attualmente vigenti in tutta Italia, i fidanzati e i single non potrebbero né toccarsi né stare vicini più di un metro pur vivendo nello stesso villaggio vacanze.

Fra le ipotesi che sono state avanzate nelle scorse settimane su questa seria problematica, ci sarebbe quella di un possibile periodo di quarantena di due settimane che tutto il cast potrebbe fare in una struttura alberghiera scelta dalla redazione prima dell'inizio delle riprese in Sardegna.

Terminato l'isolamento, poi, le coppie e i tentatori potrebbero serenamente avvicinarsi, scambiarsi carezze o massaggi e ballare uno attaccato all'altro come è sempre accaduto nel programma.

Per sapere qualcosa in più circa questa situazione, però, probabilmente bisognerà aspettare ancora un po': saranno gli stessi addetti ai lavori a spiegare in cosa consisterà il meccanismo della nuova edizione di T.I. a pochi giorni dal suo esordio sul piccolo schermo.