Tara Gabrieletto e Cristian Gallella starebbero vivendo un momento di crisi. Ad ammettere il momento di difficoltà è stata proprio la vicentina su Instagram. Tara ha chiesto ai suoi follower di non farle domande sul perché non indossi la fede nuziale.

Tara conferma la crisi con l’ex tronista

Il 30 giugno 2016 Tara Gabrieletto e Cristian Gallella sono convolati a nozze. Dopo quattro anni, i due coniugi starebbero vivendo una profonda crisi coniugale.

Ad ammettere il momento di difficoltà vissuto con il marito è stata proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e donne. Tramite una serie di stories pubblicate su Instagram, Tara Gabrieletto ha ammesso di non essere mai stata brava a nascondere le cose.

Inoltre, Tara ha puntualizzato che quando si tratta di parlare della sua vita privata è sempre restia.

Nel corso delle stories Tara senza girare troppo intorno alla questione ha dichiarato: “Non è un bel periodo. Non sto bene”. Sebbene la vicentina non abbia mai fatto un chiaro riferimento al marito, la donna ha ammesso che i due stanno prendendo delle decisioni importanti. Poi, l'ex corteggiatrice ha chiesto ai suoi follower di non farle domande sul perché non indossi la fede o perché Cristian Gallella non è con lei: “Non risponderò, sono cose mie”.

Prima di concludere il video, Tara Gabrieletto ha puntualizzato che quando la situazione sarà più chiara da parte di entrambi, sia lei che Cristian ne parleranno con i loro follower: “Portate pazienza”.

Cristian e Tara si erano conosciuti a Uomini e Donne nella stagione 2011-2012: lui era seduto sul trono, mentre Tara era scesa dalle scale per corteggiare Cristian. Il dating-show di Maria De Filippi non è stata l’unica esperienza televisiva per la coppia. I due infatti, aveva deciso di mettere alla prova il loro amore a Temptation Island.

Prova superata a pieni voti visto che, in occasione del falò di confronto finale, Cristian chiese a Tara di diventare sua moglie.

L'indiscrezione di Amedeo Venza

A confermare la crisi coniugale tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella ci ha pensato anche Amedeo Venza. Il blogger attraverso una stories ha affermato: “È scoppiata una delle coppie storiche di Uomini e Donne”.

In un secondo momento, Venza ha chiosato: “Cristian e Tara dopo tanti anni si dicono addio”. Infine Amedeo Venza ha concluso con un suo personale commento su Cristian Gallella e Tara Gabrieletto: “A mio parere la coppia più autentica di Uomini e Donne”.

La crisi coniugale tra Tara Gabrieletto e Cristian Gallella è arrivata come un fulmine a ciel sereno, visto che sono una delle coppie più amate e seguite di Uomini e Donne. Per questo molti fan sperano in un lieto fine tra i due coniugi.