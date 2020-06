Le anticipazioni di Daydreamer - Le ali del sogno riportano che Can dopo essere tornato dal bosco in cui si era rifugiato, confessa a Sanem di non aver abbandonato tutto solo per lei. Sanem, però, presa dai sensi di colpa scappa quando Can le chiede cosa prova per lui.

Ricordiamo che la soap opera turca va in onda tutti i giorni alle ore 14:50 su Canale 5. La fiction racconta dell'amore che nasce tra Sanem, dipendente di una famosa azienda, e Can, fotografo e suo datore di lavoro. La relazione tra i due viene minata dal fratello del fotografo, Emre, il quale si serve di Sanem per sabotare l'azienda di famiglia con l'aiuto della sua fidanzata Aylin.

Anticipazioni venerdì 3 luglio

Nelle scorse puntate Can era stato accusato di plagio a causa di Aylin che aveva rubato delle sue foto spacciandole per sue. Emre, Sanem e il fotografo avevano trovato l'hacker, ma questo aveva spinto Sanem per scappare via. Pertanto, nella puntata che andrà in onda il 3 luglio, la giovane perde i sensi e viene subito soccorsa da Can. Il fotografo quando la vede la stringe e le dice di aver avuto molta paura per la sua caduta. L'hacker viene raggiunto da Emre che lo convince ad assumersi tutte le colpe senza rivelare il piano di Aylin. Il fratello di Can, raggiunta la sua fidanzata, l'accusa di averlo ingannato e infangato il nome della sua famiglia e decide di rompere con lei.

Sanem, intanto, si sente in colpa nei confronti di Can e consapevole ormai di amarlo decide di confessargli la verità.

Can durante una telefonata rassicura la sua fidanzata Poline sulla questione delle foto e le rivela che ha intenzione di chiudere la loro storia poiché è subentrata una persona nella sua vita.

Il giorno dopo, il fotografo durante una conferenza stampa racconta delle false accuse ricevute e ringrazia pubblicamente Sanem per aver trovato l'hacker.

Can confessa a Sanem di essere tornato solo per lei

Nelle scorse puntate è diventato chiaro il sentimento che Can e Sanem provano l'uno per l'altro, ma entrambi non sono ancora pronti a confessarlo.

Pertanto, nella puntata che andrà in onda il 3 luglio, Can resta da solo con Sanem dopo la conferenza stampa e la ringrazia nuovamente per aver trovato l'artefice della truffa. Le racconta che avrebbe voluto abbandonare tutto perché aveva paura che il suo lavoro di una vita fosse stato rovinato. Can spiega a Sanem di non aver mollato solo per lei, reputandola una persona di cui potersi fidare. In seguito a questa confessione, Can chiede alla giovane se prova dei sentimenti per lui, ma Sanem presa dai sensi di colpa nega e gli fa credere di essere stata fraintesa. Intanto, presa dalla collera, la giovane dice a Emre di voler abbandonare l'azienda.