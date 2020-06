Le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno riportano che Sanem, dopo aver ritrovato Can nel bosco, trascorrerà la notte con lui e riuscirà a rasserenarlo.

Ricordiamo che la soap opera turca, che va in onda ogni giorno alle ore 14:50 su Canale 5, racconta la storia d'amore divertente tra Sanem (Demet Özdemir), dipendente di un'azienda molto importante, e Can (Can Yaman), suo datore di lavoro. Il loro amore è minato dalla presenza di Emre (Birand Tunca), fratello di Can, che si serve dell'aiuto di Sanem per sabotare l'azienda di famiglia per favorire quella della sua fidanzata Aylin (Sevcan Yaşar).

Anticipazioni giovedì 2 luglio

Nelle scorse puntate, Can era stato accusato di plagio a causa di Aylin, la quale aveva rubato le sue foto. Il fotografo, amareggiato per la reputazione rovinata, decide di andare via per un po' facendo perdere le sue tracce. Sanem, presa dai sensi di colpa per aver passato le foto a Emre, decide di andare alla ricerca di Can e lo ritrova in un bosco. Pertanto, nella puntata che andrà in onda giovedì 2 luglio, Sanem riesce a rasserenare il suo capo e a farlo tornare a casa. Il giorno seguente Can decide di andare al colloquio con i rappresentanti dell'Associazione, insieme ad Emre, per portare avanti la sua difesa. Intanto, Ayhan riesce nell'intento di scoprire l'identità di colui che ha creato il sito falso a discapito di Can.

Emre, quindi, recupera l'indirizzo da Ceycey per incontrare l'hacker, ma sul posto trova Sanem. Avendo lo stesso intento di smascherare l'uomo che ha rovinato la reputazione di Can, i due decidono di allearsi e metterlo così alle strette. Successivamente i due giovani vengono raggiunti da Can, ma quando l'hacker è sul punto di confessare, spinge Sanem facendola cadere e riesce a scappare.

La giovane riporta delle ferite alla testa in seguito alla spinta. Intanto Emre ha riconosciuto nell'uomo un dipendente di Aylin.

Can e Sanem trascorrono la notte insieme

Nelle scorse puntate, tra Can e Sanem il legame si è fatto sempre più forte. La giovane, infatti, era sul punto di confessare i suoi sentimenti a Can, ma è stata interrotta dalla notizia relativa al plagio.

Can invece, dal suo canto, è ancora convinto che lei abbia un fidanzato ed ha deciso di farsi da parte. Nella puntata che andrà in onda giovedì 2 luglio, Sanem riesce finalmente a ritrovare Can, dopo che aveva fatto perdere ogni sua traccia. I due, però, non potendo ritornare subito a casa perché ormai buio, trascorrono la notte insieme. Can e Sanem sfruttano il tempo parlando e confidandosi, e il giovane riesce a tranquillizzarsi grazie alla presenza e alle parole di conforto della sua dipendente.