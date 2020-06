Dopo aver assistito alla quarta edizione del Grande Fratello vip in onda su Canale 5, gli appassionati del programma aspettano di assistere al Gf vip 5. La messa in onda in tv del programma, stando a quanto riportato dal blog GiuseppePorro.it, è prevista tra tre mesi.

L'edizione in arrivo potrebbe vedere confermato alla conduzione del reality Alfonso Signorini. Intanto, sono già trapelati in rete i primi rumors sui potenziali prossimi inquilini vip della casa più spiata d'Italia. Tra cui, quelli di Elisabetta Gregoraci e Katia Fanelli.

Elisabetta Gregoraci concorrente al Gf vip 5?

La quinta edizione consecutiva del Grande fratello vip potrebbe andare in onda su Canale 5 a partire da settembre 2020.

E, negli ultimi giorni, è ufficialmente partito il toto-nomi dei potenziali concorrenti del reality dedicato alle celebrità, che alla quarta edizione ha decretato la vittoria di Paola Di Benedetto.

Stando a quanto ripreso da Blogo, la showgirl Elisabetta Gregoraci potrebbe rivelarsi la prima concorrente ingaggiata nel nuovo cast del reality. Sempre alcuni rumors riferiscono che l'ex marito della showgirl calabrese e imprenditore Flavio Briatore, si sarebbe opposto alla presunta scelta della donna di accettare l'invito a prendere parte al Gf vip.

Gli altri potenziali concorrenti

I rumors sugli altri vip corteggiati dalla produzione del Gf vip 5 riportano che, tra questi, vi sarebbero anche gli attori Gabriel Garko e Massimiliano Morra, e poi Flavia Vento, Patrizia De Blanck, le sorelle Buccino, Cristina e Maria Teresa.

Il blog GiuseppePorro.it ha parlato anche di Giulia De Lellis e Andrea Damante. Stando alle indiscrezioni, ancora tutte da confermare, il dj veronese sarebbe in lizza per partecipare nuovamente in qualità di inquilino della casa, mentre la compagna di quest'ultimo, fashion blogger e influencer potrebbe coprire il ruolo di opinionista al fianco di Pupo, che sarebbe stato a quanto pare riconfermato per il reality.

Nel caso in cui la De Lellis fosse scelta per il ruolo di opinionista insieme a Pupo, prenderebbe il posto di Wanda Nara.

Katia Fanelli strizza l'occhio ai casting del Gf vip 5

In un'intervista concessa a Tv sorrisi & canzoni, Alfonso Signorini avrebbe rivelato di aver provinato almeno quaranta celebrità in vista del Gf vip 5 e che nei prossimi giorni avrebbe ascoltato dei giovani.

Uno dei potenziali nuovi concorrenti giovani del Gf vip 5, potrebbe essere Katia Fanelli.

Fanelli è conosciuta per aver partecipato, insieme all'allora fidanzato Vittorio Collina, al gioco di Temptation Island 2019, al termine del quale la loro love-story era naufragata. Riattivatasi tra le sue Instagram stories, Katia ha strizzato l'occhio ai casting del Gf vip in corso, in risposta ad un messaggio ricevuto da un utente nelle ultime ore. "Fai il provino per il Gf vip" le ha scritto il fan su Instagram. Lei non ha esitato a rispondergli con un'emoticon che fa l'occhiolino.