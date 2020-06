Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono una delle sei coppie che prenderanno parte a Temptation Island: dopo l'esperienza al Grande Fratello Vip 4, la showgirl è pronta a mettersi in gioco con il suo fidanzato per testare la loro relazione.

Nel video di presentazione per il docu-reality, Antonella si è mostrata divertita all'idea di vedere come Pietro reagirà nel vederla con altri ragazzi. Dal canto suo, Delle Piane ha ammesso di essere molto geloso: i due animeranno i falò e non solo del programma estivo. A pochi giorni dalla partenza hanno voluto registrare un video postato sui social in cui hanno fatto un'importante promessa ai fan: non litigheranno e torneranno a casa insieme.

Antonella e Pietro, un video prima della partenza

La prima puntata di Temptation Island andrà in onda il 2 luglio e non più il 7 come previsto inizialmente: le sei coppie che metteranno alla prova i propri sentimenti sono già partite per il villaggio sardo dove hanno luogo le riprese. Dallo scorso venerdì sono iniziate le registrazioni e di certo Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane saranno protagonisti indiscussi della trasmissione.

Già al GF Vip, la relazione dei due aveva fatto discutere: Pietro era stato avvistato con la sua ex, Fiore Argento, ma Antonella ha deciso di non credere a tutti i pettegolezzi ma piuttosto di dare credito a Delle Piane.

Antonella e Pietro, dunque, adesso sono pronti a dimostrare che il loro amore è più forte di prima, ed essendo convinti di ciò - prima di partire per la nuova avventura - hanno deciso di postare un video che li vede mano nella mano.

"Vi vogliamo fare una promessa: non litigheremo", ha affermato la Elia dopo aver detto che stanno per partire. Pietro a questo punto l'ha guardata perplesso, così la showgirl ha dovuto rettificare, dicendo che se litigheranno un po' sarà a causa della gelosia di Pietro visto che lei non lo sarebbe per nulla.

Antonella: 'È una sfida'

"È una sfida, è un'avventura. Non abbiamo resistito, andiamo al mare", ha proseguito scherzando Antonella. Infine, Delle Piane ha concluso con una dichiarazione che mette in luce il suo forte senso di coppia: lui ed Antonella faranno ritorno a casa insieme. La coppia pare essere certa del fatto che i tentatori e le tentatrici non saranno in grado di dividerli.

Ormai manca davvero poco per vedere in azione tutti i protagonisti dell'edizione 2020 di Temptation Island. Ben presto i telespettatori del reality potranno quindi valutare se l'amore che lega le coppie è reale o se si farà mettere in crisi dalla presenza dei single. Intanto i video di presentazione delle coppie lasciano ben sperare per un'estate di fuoco: Filippo Bisciglia ai falò sicuramente avrà un bel da fare.