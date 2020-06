Molti colpi di scena attendono i telespettatori di Una vita (Acacias 38) nel corso della settimana che va dal 29 giugno al 4 luglio. Le anticipazioni svelano che Eduardo perderà vita a causa di un malore. Sin da subito si intuirà come Ursula non sia estranea a quanto successo.

Mentre i vicini saranno al funerale del marito di Lucia, Samuel tenterà di rubare del denaro dalla bottega di Lolita. Scoperto, l'Alday e la moglie Genoveva, non riusciranno a fuggire dal quartiere. I coniugi verranno raggiunti in strada da Cristobal, il quale sparerà un colpo di pistola ferendo a morte Samuel. Due tragiche morti dunque, attendono i fan nella nuova settimana di programmazione.

Eduardo muore per strada, c'è lo zampino di Ursula?

I telespettatori di Una vita rimarranno con il fiato sospeso nel corso della settimana che va dal 29 giugno al 4 luglio. Dagli spoiler si viene a sapere che Lucia sarà disperata pensando che Telmo se ne andrà dal quartiere lasciando Mateo tra le grinfie di Eduardo. Alla donna rimarranno poche settimane di vita e la sua tristezza verrà colta da Ursula, la quale la rincuorerà promettendole che andrà tutto bene. Sarà proprio in occasione di un'uscita con la Dicenta, che Eduardo avrà un malore e morirà nel bel mezzo della strada di Acacias. Da quanto si apprende, Ursula nonostante appaia disperata per quanto accaduto, sembrerà non essere estranea alla sua morte.

Una vita, trame 29 giugno-4 luglio: Samuel perde la vita per mano di Cristobal

Mentre i vicini saranno al funerale di Eduardo, Samuel entrerà nella bottega di Lolita per rubare il denaro raccolto dai domestici per beneficenza. L'uomo verrà sorpreso da donna Susanna, la quale darà subito l'allarme. In questo modo Samuel e Genoveva non potranno fuggire da Acacias e mettersi in salvo dall'ira di Cristobal.

Nessuno sarà disposto ad aiutare gli Alday che si vedranno costretti a escogitare uno stratagemma per poter uscire dal palazzo. Una volta giunti in strada, i due però verranno raggiunti proprio da Cristobal che non esiterà a sparare contro Genoveva. Samuel, per salvare la vita alla moglie, le farà da scudo e verrà ferito mortalmente.

Acacias 38, spoiler: Genoveva disperata dopo la morte di Samuel

Nel corso della nuova settimana di programmazione, due morti sconvolgeranno quindi il quartiere di Acacias. Dopo Eduardo, anche Samuel passerà a miglior vita, lasciando Genoveva nella disperazione più assoluta. La giovane vedova mediterà vendetta contro i vicini, rei di non aver aiutato lei e il marito e di aver quindi contribuito alla morte di Samuel. Per tale motivo, la donna si rinchiuderà in casa e non permetterà a nessuno di partecipare alla veglia funebre.