Raimondo Todaro ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi. Il ballerino di Ballando con le Stelle ha dedicato un lungo capitolo alla fine del suo matrimonio con Francesca Tocca. Da quanto è emerso nell'intervista, tra Raimondo e Francesca non c'è stato alcun tradimento. Al contrario, tra i due si sarebbe solamente spento il sentimento che c'era una volta. Inoltre il ballerino ha ringraziato pubblicamente Milly Carlucci.

Da quando Francesca Tocca ha intrapreso e poi concluso una storia con Valentin Alexandru, molte persone avevano pensato ad un vero e proprio tradimento della ballerina nei confronti del marito.

La verità però è diversa, quando Francesca ha intrapreso una nuova relazione era già single. Dunque, non si può parlare di tradimento.

Le parole di Raimondo Todaro

Intervistato dal settimanale diretto da Umberto Brindani, Raimondo Todaro per la prima volta ha parlato della rottura con Francesca Tocca. Il ballerino del dance-show condotto da Milly Carlucci ha messo a tacere le voci di una presunta infedeltà da parte della moglie: "Credo che siamo una delle poche coppie che non si è lasciata per dei tradimenti".Il ballerino di Catania ha ammesso, invece, che il sentimento non era più come quello di una volta: "E' stata una cosa che si è spenta piano piano, in modo naturale". Dunque, secondo quanto riferito da Todaro il matrimonio è giunto al capolinea dopo 10 anni di storia senza un vero e proprio motivo.

Ai due coniugi sarebbe mancata quella scintilla per ravvivare il rapporto. Nell'intervista con il settimanale Oggi, Raimondo Todaro ha speso delle parole d'affetto nei confronti dell'ex moglie. Nonostante l'amore tra i due abbia avuto una battuta d'arresto, Raimondo e Francesca continueranno ad avere dei rapporti amichevoli visto che dalla loro unione è nata Jasmine.

La confessione su Milly Carlucci

Raimondo Todaro al settimanale Oggi ha parlato anche del rapporto con Milly Carlucci: tra i due c'è molta stima. Lo storico ballerino di Ballando con le Stelle ha ammesso che la conduttrice Rai è stata fondamentale in ques'ultimo periodo per lui. Per questo motivo, senza entrare troppo nel merito, ha voluto ringraziarla pubblicamente: "Mi ha aiutato in un momento così delicato".

L'addio tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca si è consumato mentre stavano andando in onda le puntate della prima edizione de Il Cantante Mascherato: Milly Carlucci ha voluto fortemente affidare le coreografie al ballerino. Nell'intervista Raimondo Todaro ha ammesso che la conduttrice del dance-show di Rai 1 per lui è come una mamma.

Francesca Tocca sarebbe tornata con Valentin

Da qualche settimana si mormora che Francesca Tocca sia tornata con Valentin Alexandru. I due protagonisti di Amici avrebbero lasciato numerosi indizi sui social: oltre alla cena romantica avvenuta a Sestri Levante, l'ex allievo del talent avrebbe postato dei presunti messaggi indirizzati alla Tocca.

In una delle ultime stories, il ballerino ha evidenziato due ciondoli con due numeri: il 18 e il 27.

Proprio quest'ultimo numero ha appeso un leoncino. L'animale immortalato da Valentin sarebbe spesso ricorrente nelle stories della ballerina professionista e dell'ex allievo di Amici.

Non ci sono certezze in merito ad un presunto ritorno di fiamma tra i due, ma gli indizi lasciati su Instagram farebbero già sognare gli estimatori di questa coppia. Francesca Tocca e Valentin Alexandru potrebbero semplicemente aver scelto di riallacciare i rapporti lontano dai riflettori, viste le numerose polemiche del passato.