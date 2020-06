Fervono i preparativi per la prossima stagione televisiva delle reti Mediaset e tra i programmi confermato c'è anche il Grande Fratello Vip 5, condotto anche quest'anno da Alfonso Signorini. Dopo i buonissimi risultati d'ascolto registrati dall'edizione vinta da Paola Di Benedetto, Mediaset ha scelto di puntare nuovamente su questo reality show che tornerà in onda da settembre. Tuttavia, in queste ore si parla anche dei concorrenti che potrebbero entrare a far parte del cast del reality show: tra i candidati figurano anche Rocco Siffredi e la showgirl e conduttrice Elisabetta Gregoraci.

Concorrenti Grande Fratello Vip 5, tra i primi nomi possibili anche Rocco Siffredi

Nel dettaglio, infatti, le prime indiscrezioni sui possibili nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip 5 in onda da settembre in televisione, rivelano che le porte della casa più spiata d'Italia potrebbero spalancarsi per la bella Elisabetta Gregoraci, protagonista di svariate edizioni di successo al timone di Made in sud, lo show comico di Rai 2 attualmente condotto da Stefano De Martino.

In queste ore, però, sono stati avanzati anche altri nomi tra i possibili concorrenti del reality show, come quello di Rocco Siffredi e suo figlio Leonardo, così come è stato riportato sulle pagine di Tvblog. La presenza della coppia padre-figlio sarebbe decisamente un colpaccio per il GF Vip.

Tra i nomi che sono stati fatti in queste ultime ore, figurano anche quelli della showgirl Flavia Vento, assente da un po' di tempo dal piccolo schermo e quello della contessa Patrizia De Blanck, che in passato aveva partecipato come concorrente all'Isola dei famosi. Tra i provinati, inoltre, risulterebbe anche Antonio Razzi.

Pupo confermato opinionista al GF Vip 5: al suo fianco potrebbe arrivare la De Lellis

Occhi puntati anche sugli opinionisti del prossimo Grande Fratello Vip. Confermatissimo il cantante Pupo, che proprio in un'intervista concessa questa settimana al settimanale Chi ha ammesso che tornerà nuovamente al fianco del padrone di casa Alfonso Signorini per commentare le avventure e le vicende dei concorrenti famosi.

E a proposito del nome della Gregoraci, Pupo ha ammesso che sarebbe molto contento di poterla vedere in gara, dato che è stato proprio lui a lanciarla in televisione, quando era al timone del game show Il Malloppo trasmesso su Rai 1.

Pupo, però, non dovrebbe essere l'unico opinionista di questa quinta edizione del GF Vip.

Accanto al cantante e conduttore, infatti, potrebbe esserci la bellissima Giulia De Lellis, che in passato è stata anche concorrente del reality show. E in tal caso, Pupo sarebbe contento di poter condividere la scena con l'influencer. Sempre nell'intervista a Chi, ha dichiarato: "È brillante, spigliata, ho visto anche che fa grandi cose sui social".